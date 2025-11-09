Pai de jogador do Boca diz que Dybala quer jogar no clube argentino

Pai de jogador do Boca diz que Dybala quer jogar no clube argentinoAfirmação impactante sobre campeão do mundo foi feita por Daniel Paredes
Em entrevista neste domingo (9) para uma rádio dedicada a cobertura do Boca Juniors, a Cadena Xeneize, o pai do meio-campista Leandro Paredes (Daniel Paredes) inflamou ainda mais o torcedor já feliz pela vitória no clássico contra o River Plate.
Daniel Paredes falou, de maneira taxativa, que o atacante Paulo Dybala será reforço da representação de Buenos Aires no futuro próximo. Com direito, inclusive, a dizer claramente que ouviu uma conversa entre Dybala e seu filho onde estariam “combinando” a vinda do atleta que milita na Roma. A saber, o acordo entre as partes tem validade até junho de 2026.
O pai do atleta boquense afirma que o aspecto emocional seria o principal ponto para o jogador que atua desde 2012 na Europa aceitar uma futura proposta do Boca Juniors.
“Eu sei de algumas coisas, sei que o Paulo (Dybala) quer vir. Ele tem um coraçãozinho do Boca. Ouvi uma conversa entre eles e Paulo disse que viria. O Paulo vai vir, eles vão jogar juntos. A filha dele vai ser torcedora do Boca e vai ver o pai em La Bombonera”, cravou Daniel Paredes.
Com ou sem o estelar reforço de Dybala, fato é que o triunfo no Superclássico recolocou uma conhecida competição no calendário do Boca Juniors pensando em 2026. Isso porque, depois de dois anos sem disputar a fase de grupos da Libertadores (em 2025, caiu para o Alianza Lima, na segunda fase eliminatória), a equipe argentina carimbou seu passaporte via pontuação na tabela anual.
