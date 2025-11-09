Pai de jogador do Boca diz que Dybala quer jogar no clube argentino

Daniel Paredes falou, de maneira taxativa, que o atacante Paulo Dybala será reforço da representação de Buenos Aires no futuro próximo. Com direito, inclusive, a dizer claramente que ouviu uma conversa entre Dybala e seu filho onde estariam “combinando” a vinda do atleta que milita na Roma. A saber, o acordo entre as partes tem validade até junho de 2026.

Em entrevista neste domingo (9) para uma rádio dedicada a cobertura do Boca Juniors, a Cadena Xeneize, o pai do meio-campista Leandro Paredes (Daniel Paredes) inflamou ainda mais o torcedor já feliz pela vitória no clássico contra o River Plate .

O pai do atleta boquense afirma que o aspecto emocional seria o principal ponto para o jogador que atua desde 2012 na Europa aceitar uma futura proposta do Boca Juniors.

“Eu sei de algumas coisas, sei que o Paulo (Dybala) quer vir. Ele tem um coraçãozinho do Boca. Ouvi uma conversa entre eles e Paulo disse que viria. O Paulo vai vir, eles vão jogar juntos. A filha dele vai ser torcedora do Boca e vai ver o pai em La Bombonera”, cravou Daniel Paredes.

Com ou sem o estelar reforço de Dybala, fato é que o triunfo no Superclássico recolocou uma conhecida competição no calendário do Boca Juniors pensando em 2026. Isso porque, depois de dois anos sem disputar a fase de grupos da Libertadores (em 2025, caiu para o Alianza Lima, na segunda fase eliminatória), a equipe argentina carimbou seu passaporte via pontuação na tabela anual.



