Neymar reclama de arbitragem: “Árbitro ruim e arrogante”

O atacante Neymar, do Santos, não escondeu a sua insatisfação e criticou veementemente a arbitragem de Savio Pereira de Sampaio, do Distrito Federal. O camisa 10 do Peixe recebeu um cartão amarelo por reclamação em lance que terminou com gol de Léo Pereira, abrindo o placar para o Flamengo no Maracanã neste domingo (9), em duelo da 33ª rodada do Brasileirão.

“O árbitro é muito ruim. Além de ser ruim, ele é arrogante — essa é a palavra. Falam que o capitão é o unico que pode falar com o árbitro. (mostrando a braçadeira). Todas as vezes que a gente vai tentar conversar, ele vira as costas. Fui falar com ele e ele me ameaçou, disse que, se eu continuasse falando, me daria um amarelo. “Como não posso falar com ele? Foi falta no Brazão no lance que gerou o gol escanteio do dos caras. A arbitragem no Brasil precisa ser revista. A arrogância do árbitro — que nem sei o nome — é impressionante”, reclamou Neymar.