Mirassol x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Equipes fazem duelo da parte de cima da tabela no Brasileiro, neste domingo, pela 33° rodada da competição
Neste domingo (9), em um duelo da parte de cima da tabela, Mirassol e Palmeiras se enfrentam, às 20h30, no estádio Maião, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Interior viu sua sequência positiva ser encerrada em seu último compromisso, após perder para o Fluminense, fora de casa. Agora, aposta no fator casa para voltar a vencer. Já o Verdão é só alegrias. Afinal, a equipe venceu o clássico contra o Santos na última rodada e abriu vantagem na liderança, em comparação ao segundo colocado Flamengo.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite a partida, ao vivo, às 19h. Eduardo Rizzati narra, com o auxílio luxuoso da comentarista Rafaela Carolina e do repórter Pedro Rigoni.

