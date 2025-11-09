Melhor visitante, Palmeiras tem duelo contra equipe que não perdeu em casa

Verdão tenta colocar o bom retrospecto fora de casa para manter a liderança contra o Mirassol, que está invicto no Maião / Crédito: Jogada 10

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá um desafio de fogo para manter a condição. Melhor visitante do torneio, o Verdão encara o Mirassol no interior paulista, na noite deste domingo (09). Dentro do Maião, a grande surpresa da competição ainda não perdeu. Até aqui, o Leão Caipira tem a melhor campanha como mandante do campeonato, junto com o Flamengo, que também está invicto. Por outro lado, o Alviverde tem um retrospecto muito positivo fora do Allianz Parque, com 29 pontos em 14 jogos.