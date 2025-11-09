Melhor visitante, Palmeiras tem duelo contra equipe que não perdeu em casa

Melhor visitante, Palmeiras tem duelo contra equipe que não perdeu em casaVerdão tenta colocar o bom retrospecto fora de casa para manter a liderança contra o Mirassol, que está invicto no Maião
Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá um desafio de fogo para manter a condição. Melhor visitante do torneio, o Verdão encara o Mirassol no interior paulista, na noite deste domingo (09). Dentro do Maião, a grande surpresa da competição ainda não perdeu.
Até aqui, o Leão Caipira tem a melhor campanha como mandante do campeonato, junto com o Flamengo, que também está invicto. Por outro lado, o Alviverde tem um retrospecto muito positivo fora do Allianz Parque, com 29 pontos em 14 jogos.
Além de tentar fazer o que ninguém conseguiu no Brasileirão, o Palmeiras também encara o retrospecto positivo do Leão contra as equipes da capital paulista. No campeonato, os três rivais alviverdes já jogaram no Maião e não somaram nenhum ponto. São Paulo e Santos perderam por 3 a 0, enquanto o Corinthians perdeu por 3 a 1.
Entretanto, o Verdão tem boas recordações no estádio nesta temporada. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 2. Na ocasião, Flaco López, Allan e Raphael Veiga marcaram os gols alviverdes.
