Marlon irado com a desatenção do Grêmio no empate com Fortaleza

Lateral não se conforma em ver o time, mais uma vez, ficar na frente e vacilar, perdendo a chance de fazer três pontos

Após o empate em 2 a2 fora de casa do Grêmio com o Fortaleza, no Castelão, o lateral Maron não estava nada feliz. Para o jogador, mais uma vez o time não conseguiu segurar o resultado, já que conseguiu virar a partida, mas cedeu a igualdade no fim.

O futebol é muitas vezes injusto. Nem a gente nem o Fortaleza temos time para estarmos em uma situação ruim. Mais uma vez, tivemos chance de matar o jogo, e não matamos. Valorizamos o ponto, mas queríamos sair com o resultado positivo. Temos jogo duro contra o Vasco e precisamos buscar a pontuação necessária. Que essa desatenção no final do campeonato não aconteça mais.”