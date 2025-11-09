Jogador do Benfica admite compartilhar vídeo de sexo entre menores na Dinamarca

Andreas Schjelderup, atacante norueguês do Benfica, utilizou as redes sociais para falar sobre o caso / Crédito: Jogada 10

Atacante do Benfica e da Seleção da Noruega, Andreas Schjelderup vai responder criminalmente por compartilhamento de um vídeo com conteúdo sexual de menores. O atleta admitiu a acusação feita pela polícia dinamarquesa – enquanto defendeu o Nordsjaelland – e assumindo a responsabilidade da acusação, e afirmando vai enfrentar as consequências legais sobre o caso. Nas redes sociais, o jogador do Benfica postou sua versão sobre o caso, que aconteceu há cerca de dois anos, quando o norueguês atuava na Dinamarca. Schjelderup destacou que foi intimado pela polícia no início de 2025 e que cooperou com as autoridades dinamarquesas durante todo o processo criminal.

A declaração de Schjelderup sobre o caso “Olá a todos, quero ser sincero com vocês sobre um erro estúpido que cometi há cerca de 2 anos. Na época, eu tinha 19 anos e agora terei que enfrentar as consequências desse erro. Assumo total responsabilidade pelo que aconteceu e pelo que fiz, mas é importante para mim que vocês conheçam o contexto do episódio”, publicou o jogador, que seguiu: “Eu morava na Dinamarca na época. Recebi um vídeo curto e o encaminhei para um amigo alguns segundos depois, sem pensar direito. Sempre trocamos memes, como muitos adolescentes fazem. Quando recebi este vídeo, encaminhei-o, como costumamos fazer, sem pensar que este seria diferente. Eu só vi os primeiros segundos e não o que aconteceu depois que o vídeo terminou. Meu amigo, depois de vê-lo alguns segundos depois, me lembrou imediatamente que era ilegal enviá-lo, então eu o apaguei na hora”. “Naquele momento, infelizmente não pensei nas consequências e em como compartilhar aquilo poderia ser ilegal. Eu deveria ter percebido a gravidade de enviar, mas não percebi na hora.”

“Minha única explicação é que fiquei realmente chocado ao ver o que pareciam ser dois jovens em um vídeo antigo de baixa qualidade e o enviei para um amigo sem pensar. Minha intenção não era divulgar nada, nem prejudicar os envolvidos. Foi um erro estúpido que cometi uma única vez e do qual me arrependo profundamente”. Jogador pede desculpas “Quando a polícia dinamarquesa me contatou este ano sobre o ocorrido, contei-lhes a verdade e cooperei durante todo o processo. Fui acusado deste crime, pelo qual provavelmente serei condenado em breve e, muito provavelmente, receberei uma pena suspensa” “Não tenho desculpas. O que fiz na Dinamarca naquela época foi ilegal e inaceitável. Assumo total responsabilidade por isso e espero que meu erro sirva de alerta para que outros não cometam o mesmo erro depois de ouvirem ou lerem minha história. Espero que reflitam com clareza ao receberem algo que não deveria ser compartilhado.”