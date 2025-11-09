Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador do Benfica admite compartilhar vídeo de sexo entre menores na Dinamarca

Andreas Schjelderup, atacante norueguês do Benfica, utilizou as redes sociais para falar sobre o caso
Atacante do Benfica e da Seleção da Noruega, Andreas Schjelderup vai responder criminalmente por compartilhamento de um vídeo com conteúdo sexual de menores. O atleta admitiu a acusação feita pela polícia dinamarquesa – enquanto defendeu o Nordsjaelland – e assumindo a responsabilidade da acusação, e afirmando vai enfrentar as consequências legais sobre o caso.

Nas redes sociais, o jogador do Benfica postou sua versão sobre o caso, que aconteceu há cerca de dois anos, quando o norueguês atuava na Dinamarca. Schjelderup destacou que foi intimado pela polícia no início de 2025 e que cooperou com as autoridades dinamarquesas durante todo o processo criminal.

A declaração de Schjelderup sobre o caso

“Olá a todos, quero ser sincero com vocês sobre um erro estúpido que cometi há cerca de 2 anos. Na época, eu tinha 19 anos e agora terei que enfrentar as consequências desse erro. Assumo total responsabilidade pelo que aconteceu e pelo que fiz, mas é importante para mim que vocês conheçam o contexto do episódio”, publicou o jogador, que seguiu:

“Eu morava na Dinamarca na época. Recebi um vídeo curto e o encaminhei para um amigo alguns segundos depois, sem pensar direito. Sempre trocamos memes, como muitos adolescentes fazem. Quando recebi este vídeo, encaminhei-o, como costumamos fazer, sem pensar que este seria diferente. Eu só vi os primeiros segundos e não o que aconteceu depois que o vídeo terminou. Meu amigo, depois de vê-lo alguns segundos depois, me lembrou imediatamente que era ilegal enviá-lo, então eu o apaguei na hora”.

“Naquele momento, infelizmente não pensei nas consequências e em como compartilhar aquilo poderia ser ilegal. Eu deveria ter percebido a gravidade de enviar, mas não percebi na hora.”

“Minha única explicação é que fiquei realmente chocado ao ver o que pareciam ser dois jovens em um vídeo antigo de baixa qualidade e o enviei para um amigo sem pensar. Minha intenção não era divulgar nada, nem prejudicar os envolvidos. Foi um erro estúpido que cometi uma única vez e do qual me arrependo profundamente”.

Jogador pede desculpas

“Quando a polícia dinamarquesa me contatou este ano sobre o ocorrido, contei-lhes a verdade e cooperei durante todo o processo. Fui acusado deste crime, pelo qual provavelmente serei condenado em breve e, muito provavelmente, receberei uma pena suspensa”

“Não tenho desculpas. O que fiz na Dinamarca naquela época foi ilegal e inaceitável. Assumo total responsabilidade por isso e espero que meu erro sirva de alerta para que outros não cometam o mesmo erro depois de ouvirem ou lerem minha história. Espero que reflitam com clareza ao receberem algo que não deveria ser compartilhado.”

“Gostaria de pedir desculpas, em primeiro lugar, a todos os afetados pelo vídeo. Em seguida, aos meus amigos, familiares, empregadores, ao meu país e a todos os fãs que desapontei”

“Mas aqui estamos. Eu errei e estou pronto para enfrentar as consequências. O crime pelo qual serei condenado não reflete quem eu sou como pessoa e o que defendo”

