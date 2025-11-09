Jardim ironiza arbitragem: “Quem não viu pensa que foi um jogo de guerra”

Técnico do Cruzeiro critica critério de cartões e lamenta volume sem gols: "Defesas foram superiores ao ataque" / Crédito: Jogada 10

O técnico Leonardo Jardim analisou o empate em 0 a 0 do Cruzeiro com o Fluminense, neste domingo (09/11). Apesar de o time dominar o segundo tempo, o treinador lamentou o principal problema da equipe: a falta de pontaria. “Fomos dominantes na segunda parte, tivemos algum volume, mas esse volume não se traduziu em gols”, disse o português.

Além disso, Jardim também criticou a estratégia da arbitragem, que, segundo ele, “picotou” o jogo com muitos cartões no primeiro tempo. Segundo o comandante, o início da partida foi difícil para sua equipe. “O jogo teve um primeiro período, entre 20 e 25 minutos muito picotado. Acho que o Cruzeiro não conseguiu jogar”, analisou. Contudo, ele viu melhora no fim da primeira etapa e domínio na segunda. “No futebol precisamos de gol para ganhar os jogos e não conseguimos”.

Para concluir seu pensamento sobre a parte tecnica, o treinador resumiu o jogo de forma tática: “Quando não se faz gols é sempre mérito das defesas. Hoje as defesas foram superiores ao ataque.” Leonardo Jardim ironizou arbitragem Jardim também fez uma crítica específica à arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima. No entanto, o foco do técnico não foi a polêmica de Matheus Pereira, mas sim o critério dos cartões.

“Sinceramente não percebi o número de cartões dados… quem não viu até pensa que sete amarelos foi um jogo de guerra”, disparou. Para ele, a estratégia do árbitro foi ruim: “Acho que a estratégia de gerir um jogo não deve ser essa, de qualquer falta dar amarelo e depois fechar os olhos [para o segundo]”, criticou.