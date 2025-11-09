Jardim ironiza arbitragem: “Quem não viu pensa que foi um jogo de guerra”Técnico do Cruzeiro critica critério de cartões e lamenta volume sem gols: "Defesas foram superiores ao ataque"
O técnico Leonardo Jardim analisou o empate em 0 a 0 do Cruzeiro com o Fluminense, neste domingo (09/11). Apesar de o time dominar o segundo tempo, o treinador lamentou o principal problema da equipe: a falta de pontaria.
“Fomos dominantes na segunda parte, tivemos algum volume, mas esse volume não se traduziu em gols”, disse o português.
Além disso, Jardim também criticou a estratégia da arbitragem, que, segundo ele, “picotou” o jogo com muitos cartões no primeiro tempo.
Segundo o comandante, o início da partida foi difícil para sua equipe.
“O jogo teve um primeiro período, entre 20 e 25 minutos muito picotado. Acho que o Cruzeiro não conseguiu jogar”, analisou.
Contudo, ele viu melhora no fim da primeira etapa e domínio na segunda. “No futebol precisamos de gol para ganhar os jogos e não conseguimos”.
Para concluir seu pensamento sobre a parte tecnica, o treinador resumiu o jogo de forma tática:
“Quando não se faz gols é sempre mérito das defesas. Hoje as defesas foram superiores ao ataque.”
Leonardo Jardim ironizou arbitragem
Jardim também fez uma crítica específica à arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima. No entanto, o foco do técnico não foi a polêmica de Matheus Pereira, mas sim o critério dos cartões.
“Sinceramente não percebi o número de cartões dados… quem não viu até pensa que sete amarelos foi um jogo de guerra”, disparou.
Para ele, a estratégia do árbitro foi ruim:
“Acho que a estratégia de gerir um jogo não deve ser essa, de qualquer falta dar amarelo e depois fechar os olhos [para o segundo]”, criticou.
O treinador, aliás, reforçou o objetivo do clube na reta final. Ele admitiu que a vaga na fase prévia (“qualificação indireta”) é um “subobjetivo”.
“O objetivo é uma qualificação direta na fase de grupos. Pra isso necessitamos ainda de conquistar três pontos”, projetou.
Por fim, Jardim falou sobre a pausa para a Data-Fifa. Ele a classificou como a “última garrafa d’água” antes de uma maratona de até nove jogos em 30 dias na reta final da temporada.