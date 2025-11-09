Inter faz grande jogo, vence a Lazio e assume liderança do Italiano

Inter faz grande jogo, vence a Lazio e assume liderança do ItalianoLautaro Martínez e Bonny marcaram os gols da vitória interista neste domingo
Em casa, a Inter de Milão fez o que se espera de uma equipe que busca o Scudetto. Com gols de Lautaro Martínez e Bonny, a Inter superou a Lazio, no San Siro, por 2 a 0, na tarde deste domingo. Com o placar, os interistas assumiram a liderança com 24 pontos, enquanto o time da capital italiano está na 9ª posição, com 15 pontos.
Na próxima rodada, após a Data Fifa, a Inter tem o Derby della Madonina diante do Milan, no dia 23 de novembro, enquanto a Lazio recebe o Lecce, no mesmo dia, no Olímpico de Roma.
Gol relâmpago no San Siro
O jogo começou e mal deu tempo da Lazio tentar segurar o ímpeto inicial da Inter. Logo aos dois minutos de partida, Lautaro Martínez colocou os Nerazzurri em vantagem no San Siro. Bastoni pressionou a saída de bola da Lazio, roubou e deu a assistência perfeita para o atacante argentino, que finalizou com categoria no ângulo do goleiro. 1 a 0 para a Inter.
Inter não deixa a Lazio respirar
Mesmo em vantagem, a Inter não colocou o pé no freio. Lautaro Martínez teve outra chance de marcar poucos minutos depois, mas viu sua finalização ir por cima do gol de Provedel. A Lazio tentou sair para o ataque, mas não teve sucesso. Com maior posse de bola, a Inter conseguiu controlar a partida e cozinhou o jogo até o apito de intervalo.
Bonny mata o jogo
Na volta dos vestiários, a tônica da partida seguiu a mesma. Lautaro mais uma vez teve a chance de marca, mas desperdiçou e jogou por cima. No entanto, a chance perdida pelo argentino não fez falta. Aos 17 minutos, Bonny aproveitou cruzamento perfeito de DiMarco e completou para o gol vazio para dobrar a vantagem interista na partida e selar o triunfo.
Praticamente no minuto seguinte, Zielinski ampliou e fez o terceiro da Inter no San Siro. No entanto, após checagem no VAR, o árbitro Gianluca Manganiello marcou falta no início da jogada e anulou o lance.
Lazio desperdiça boa chance
Nos minutos finais de partida, a Lazio tentou aquele gol para colocar fogo no jogo nos últimos momentos. Contudo, a trave tratou de impedir qualquer chance de reação da equipe da capital italiana. Pedro cruzou e Mario Gila testou bonito. A bola carimbou a trave de Sommer, quicou em cima da linha, mas não entrou.
Inter segue na liderança
Com o triunfo deste domingo, a Inter de Milão segue na liderança da Serie A, empatada com a Roma, com 24 pontos, mas na frente pelo critério de saldo de gols. Enquanto isso, a Lazio estaciona na 9ª colocação, com 15 pontos.
Jogos da 11ª rodada da Serie A
07/11 – Sexta-feira
Pisa 1×0 Cremonese
08/11 – Sábado
Lecce 0x0 Verona
Como 0x0 Cagliari
Juventus 0x0 Torino
Parma 2×3 Milan
09/11 – Domingo
Atalanta 0x3 Sassuolo
Genoa 2×2 Fiorentina
Bologna 2×0 Napoli
Roma 2×0 Udinese
Inter 2×0 Lazio