Inter faz grande jogo, vence a Lazio e assume liderança do Italiano

Lautaro Martínez e Bonny marcaram os gols da vitória interista neste domingo / Crédito: Jogada 10

Em casa, a Inter de Milão fez o que se espera de uma equipe que busca o Scudetto. Com gols de Lautaro Martínez e Bonny, a Inter superou a Lazio, no San Siro, por 2 a 0, na tarde deste domingo. Com o placar, os interistas assumiram a liderança com 24 pontos, enquanto o time da capital italiano está na 9ª posição, com 15 pontos. Na próxima rodada, após a Data Fifa, a Inter tem o Derby della Madonina diante do Milan, no dia 23 de novembro, enquanto a Lazio recebe o Lecce, no mesmo dia, no Olímpico de Roma.

Gol relâmpago no San Siro O jogo começou e mal deu tempo da Lazio tentar segurar o ímpeto inicial da Inter. Logo aos dois minutos de partida, Lautaro Martínez colocou os Nerazzurri em vantagem no San Siro. Bastoni pressionou a saída de bola da Lazio, roubou e deu a assistência perfeita para o atacante argentino, que finalizou com categoria no ângulo do goleiro. 1 a 0 para a Inter. Inter não deixa a Lazio respirar Mesmo em vantagem, a Inter não colocou o pé no freio. Lautaro Martínez teve outra chance de marcar poucos minutos depois, mas viu sua finalização ir por cima do gol de Provedel. A Lazio tentou sair para o ataque, mas não teve sucesso. Com maior posse de bola, a Inter conseguiu controlar a partida e cozinhou o jogo até o apito de intervalo. Bonny mata o jogo Na volta dos vestiários, a tônica da partida seguiu a mesma. Lautaro mais uma vez teve a chance de marca, mas desperdiçou e jogou por cima. No entanto, a chance perdida pelo argentino não fez falta. Aos 17 minutos, Bonny aproveitou cruzamento perfeito de DiMarco e completou para o gol vazio para dobrar a vantagem interista na partida e selar o triunfo.

Praticamente no minuto seguinte, Zielinski ampliou e fez o terceiro da Inter no San Siro. No entanto, após checagem no VAR, o árbitro Gianluca Manganiello marcou falta no início da jogada e anulou o lance. Lazio desperdiça boa chance Nos minutos finais de partida, a Lazio tentou aquele gol para colocar fogo no jogo nos últimos momentos. Contudo, a trave tratou de impedir qualquer chance de reação da equipe da capital italiana. Pedro cruzou e Mario Gila testou bonito. A bola carimbou a trave de Sommer, quicou em cima da linha, mas não entrou. Inter segue na liderança Com o triunfo deste domingo, a Inter de Milão segue na liderança da Serie A, empatada com a Roma, com 24 pontos, mas na frente pelo critério de saldo de gols. Enquanto isso, a Lazio estaciona na 9ª colocação, com 15 pontos.