Herói no Mineirão, Fábio elogia Cruzeiro: “Torcida incentiva o tempo todo”

Goleiro do Fluminense foi o destaque no empate contra ex-clube e ressaltou a pressão vinda das arquibancadas / Crédito: Jogada 10

O goleiro Fábio foi o grande nome do Fluminense no empate contra o Cruzeiro, neste domingo (09/11). Em sua volta ao Mineirão, o ídolo da Raposa fez defesas cruciais. Desse modo, ele garantiu o placar de 0 a 0. O resultado, aliás, soma um ponto importante para o Tricolor na briga por uma vaga na Libertadores. Após o jogo, o goleiro de 45 anos destacou a dificuldade de enfrentar seu ex-clube no estádio lotado. Em entrevista à TV Globo, o experiente goleiro ressaltou a pressão vinda dos mais de 53 mil torcedores.

“Um jogo difícil. Sempre é difícil jogar contra o Cruzeiro. A torcida comparece e incentiva o tempo todo”, afirmou Fábio. Além disso, ele falou sobre sua motivação: “Sempre queremos fazer o melhor, independentemente de ter jogado no Cruzeiro… Graças a Deus hoje tive a oportunidade de fazer boas defesas. Todo mundo está de parabéns”. Fábio fez uma grande partida contra seu ex-clube A performance de Fábio, de fato, foi decisiva. Ele fez intervenções importantes, principalmente em chutes do lateral-esquerdo Kaiki. Aos 35 do primeiro tempo, por exemplo, ele evitou que uma bola cabeceada na trave ultrapassasse a linha. Pouco depois, aos 40, ele se esticou todo para espalmar um chute forte. O veterano, inclusive, também trabalhou em tentativas de Kaio Jorge e Fabrício Bruno.