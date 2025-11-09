Gómez reconhece jogo abaixo do Palmeiras e lamenta gol relâmpago

Zagueiro ressalta que equipe precisar corrigir erros e ainda comenta sobre ser desfalque contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras perdeu para o Mirassol por 2 a 1 em jogo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (9), no Maião. Após a partida, o zagueiro Gustavo Gómez comentou o desempenho abaixo da equipe, que tomou um dos gols ainda no primeiro minuto de jogo. Afinal, o time sofreu um gol relâmpago, logo aos dois minutos do primeiro tempo. Gabriel recebeu dentro da área e teve tempo para dominar e finalizar cruzado. “Não fizemos um bom jogo. Fisicamente, nosso time esteve abaixo. Campo difícil aqui, tomamos gol muito rápido também. Temos que corrigir esses erros, porque o líder do campeonato não pode tomar gol dessa forma, rápido. O gol de lateral também. Mas futebol é isso. Ainda somos líderes, mas temos que trabalhar para melhorar”, avaliou o paraguaio em entrevista à Amazon Prime Video.