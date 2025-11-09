Gómez reconhece jogo abaixo do Palmeiras e lamenta gol relâmpago

Gómez reconhece jogo abaixo do Palmeiras e lamenta gol relâmpagoZagueiro ressalta que equipe precisar corrigir erros e ainda comenta sobre ser desfalque contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro
O Palmeiras perdeu para o Mirassol por 2 a 1 em jogo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (9), no Maião. Após a partida, o zagueiro Gustavo Gómez comentou o desempenho abaixo da equipe, que tomou um dos gols ainda no primeiro minuto de jogo. Afinal, o time sofreu um gol relâmpago, logo aos dois minutos do primeiro tempo. Gabriel recebeu dentro da área e teve tempo para dominar e finalizar cruzado.
“Não fizemos um bom jogo. Fisicamente, nosso time esteve abaixo. Campo difícil aqui, tomamos gol muito rápido também. Temos que corrigir esses erros, porque o líder do campeonato não pode tomar gol dessa forma, rápido. O gol de lateral também. Mas futebol é isso. Ainda somos líderes, mas temos que trabalhar para melhorar”, avaliou o paraguaio em entrevista à Amazon Prime Video.
O capitão palmeirense também lamentou o fato de precisar desfalcar a equipe neste momento decisivo, mas destacou que isso não depende dos jogadores. Gustavo Gómez, afinal, está convocado para seleção do Paraguai.
“Sempre aconteceu isso (desfalcar a equipe em Data Fifa). Tem que respeitar a Data Fifa. Acho que nós jogadores não decidimos isso, então é fazer nosso trabalho na seleção e representar o país. São outras pessoas que tomam essa decisão. Nós temos um elenco bom para jogar. Temos que melhorar e ir para o próximo jogo pensando nos três pontos”, destacou o jogador.
E agora?
Com o resultado, o Palmeiras permanece com 68 pontos ainda na liderança do Brasileirão. O Flamengo, aliás, chegou ao mesmo número de pontos após vitória sobre o Santos, mas tem uma vitória a menos. Agora, o Verdão faz clássico contra o Santos, no sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.