Garro leva cartão amarelo e desfalca o Corinthians contra o São Paulo

Argentino foi punido no fim da partida contra o Ceará, neste domingo (9/11), e está fora do clássico paulista pela 34ª rodada do Brasileirão

A poucos segundo do fim da partida, o meia levou um cartão amarelo e está suspenso para o clássico contra o São Paulo. A partida acontece no dia 20/11, quinta-feira, na casa do Corinthians.

Apesar da derrota do Corinthians para o Ceará neste domingo (9/11 ), Rodrigo Garro foi um dos destaques da partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Com a suspensão automática do argentino, devido ao terceiro cartão amarelo, o técnico Dorival passa a ter como principal opção Breno Bidon. Escalado como volante contra o Ceará, o jogador poderia atuar mais adiantado.

Após a suspensão do meia neste domingo, o técnico Dorival Júnior terá um bom tempo para definir o substituto de Garro.

Na partida em Fortaleza, o camisa 8 foi bem participativo com cruzamentos importantes e lançamentos que deixaram o Coritnhias em boas posições. Contudo, mesmo com boa atuação em campo, o juiz não perdoou a reclamação pela demora em fazer a bola rolar, e puniu o jogador com o cartão amarelo.

