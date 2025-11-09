Fortaleza x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Confronto deste domingo, na Arena Castelão, pode ajudar a definir rumos de Fortaleza e Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro

Neste domingo (9), Fortaleza e Grêmio fazem, às 20h30 (horário de Brasília), um duelo importante na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. A partida válida pela 33ª rodada da competição não é um “confronto direto” contra o rebaixamento, mas pode ajudar a definir os rumos das duas equipes na reta final do Brasileirão.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, o prélio, com início da transmissão às 19h. Diego Mazur narra, Eduardo Giménez comenta, e André Bachá reporta.