Flamengo x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O domingo (9/11) reserva grandes jogos no Brasileirão. E, no Maracanã, Flamengo e Santos duelam a partir das 18h30 (de Brasília) com promessa de casa cheia. Afinal, o Rubro-Negro precisa dar uma resposta após o empate contra o São Paulo, na última quarta (5/11), e visa não deixar o líder Palmeiras desgarrar na ponta. Por outro lado, o Peixe adentrou a zona de rebaixamento e tentará de todas as formas sair de lá. O jogo, aliás, pode representar o primeiro duelo do Flamengo contra Neymar no Maracanã. Vejamos, então, como chegam as equipes.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e inicia a transmissão, ao vivo, às 17h. Cesar Tavares, com sua voz inconfundível, narra o embate. João Miguel Lotugo brilha nos comentários. O intrépido repórter David Silva completa o trio de craques do encontro entre o Mengo e o Peixe.