Finalista do Carioca Sub-20, Botafogo vence o Fla e mete 5 a 1 no agregado

Finalista do Carioca Sub-20, Botafogo vence o Fla e mete 5 a 1 no agregadoCom direito a um golaço de Toledo, Botafogo se garante na Copa do Brasil após eliminar o arquirrival. Saiba mais!
A base do Botafogo enche a torcida de orgulho. Na manhã deste domingo (9), não foi diferente. Afinal, o Glorioso voltou a vencer o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca Sub-20, desta vez, pelo score de 2 a 1, fora de casa, na Gávea. Na ida, no Estádio Nilton Santos, o Mais Tradicional já havia vencido por 3 a 0, ou seja, 5 a 0 sobre o rival da Lagoa Rodrigo de Freitas no agregado.
Finalista do torneio estadual, o Botafogo encontra Vasco na decisão. As datas dos encontros devem ser no dia 15 e 22 de novembro. A vitória também coloca o Alvinegro na próxima Copa do Brasil Sub-20.
O Glorioso saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo, com um golaço. Toledo pegou a bola no campo defensivo, avançou com a pelota nos pés, passou por dois subro-negros e tocou por cima do goleiro adversário com uma finalização com muito estilo.
Valim, em seguida, pegando de primeira, ampliou para o Mais Tradicional, contando com uma ajuda do keeper anfitrião. Ainda na primeira etapa, antes do intervalo, Jhonny, de cabeça, descontou para o Mengo.
Na etapa final, o Botafogo administrou bem a vantagem.
