Finalista do Carioca Sub-20, Botafogo vence o Fla e mete 5 a 1 no agregado

A base do Botafogo enche a torcida de orgulho. Na manhã deste domingo (9), não foi diferente. Afinal, o Glorioso voltou a vencer o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca Sub-20, desta vez, pelo score de 2 a 1, fora de casa, na Gávea. Na ida, no Estádio Nilton Santos, o Mais Tradicional já havia vencido por 3 a 0, ou seja, 5 a 0 sobre o rival da Lagoa Rodrigo de Freitas no agregado. Finalista do torneio estadual, o Botafogo encontra Vasco na decisão. As datas dos encontros devem ser no dia 15 e 22 de novembro. A vitória também coloca o Alvinegro na próxima Copa do Brasil Sub-20.