Filipe Luís revela “ódio” com gols do Flamengo sofridos no fim

“Primeiro, que eu odeio sofrer gols, prezo muita pela fase defensiva. Acredito que a defesa é a melhor arma para vencer campeonatos. Sobre esse susto, que nos sirva de lição. No Brasileirão e no futebol mundial, se você abaixa a guarda por um minuto, custa muito caro. Já falei para eles (jogadores). Não me preocupa. É um caso à parte. Mas, sim, me machuca. Odeio que aconteça isso “, comentou Filipe Luís.

O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, na noite deste domingo (9), em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Assim, segue na cola do líder Palmeiras e sonhando com o título. No entanto, o fato do Rubro-Negro ter sofrido dois gols na reta final do jogo foi destaque na entrevista coletiva do técnico Filipe Luís. O catarinense reforçou que “odeia” quando isso acontece, mas também enfatizou que isso não o preocupa.

Vale lembrar, inclusive, que o Flamengo de Filipe Luis é dono da melhor defesa do Brasileirão (20 gols sofridos) e também o que menos perdeu: 4. Além disso, o Rubro-Negro é finalista da Libertadores, competição que será decididad no dia 29/11, às 18h, contra o Palmeiras. Esta, aliás, não foi a priemira vez que o Fla sofreu gols no fim recentemente. Só entre agosto e outubro, o Fla sofreu deste mal diante do Grêmio, do próprio Palmeiras, do São Paulo, Estudiantes, entre outros. O treinador mantém-se convicto: não o preocupa.

“Contra o Estudiantes, tivemos a expulsão injusta do Plata. Estávamos para fazer o terceiro gol (jogo de ida foi 2 a 1). Não é justo falar sobre isso. Hoje, é um caso à parte, estava 3 a 0 no minuto 42, e tomamos o gol. Temos que tentar entender o momento do Santos, vindo roubar a bola. Os jogadores têm que entender isso. O meu trabalho é fazer eles entenderem isso. Eles estavam no momento melhor e acabamos sofrendo. Não diria apagão, mas que esse susto sirva para que entendam que o jogo só acaba quando terminar”, concluiu.

O Flamengo terá uma semana para treinos e, assim, só volta a jogar no próximo sábado, quando visita o Sport em duelo atrasado do primeiro turno do Brasileirão. A bola, aliás, vai rolar às 18h.

