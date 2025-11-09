Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filipe Luís revela “ódio” com gols do Flamengo sofridos no fim

Flamengo abre 3 a 0 sobre o Santos no Maracanã sofre dois gols no fim e deixa torcida novamente apreensiva
O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, na noite deste domingo (9), em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Assim, segue na cola do líder Palmeiras e sonhando com o título. No entanto, o fato do Rubro-Negro ter sofrido dois gols na reta final do jogo foi destaque na entrevista coletiva do técnico Filipe Luís. O catarinense reforçou que “odeia” quando isso acontece, mas também enfatizou que isso não o preocupa.

“Primeiro, que eu odeio sofrer gols, prezo muita pela fase defensiva. Acredito que a defesa é a melhor arma para vencer campeonatos. Sobre esse susto, que nos sirva de lição. No Brasileirão e no futebol mundial, se você abaixa a guarda por um minuto, custa muito caro. Já falei para eles (jogadores). Não me preocupa. É um caso à parte. Mas, sim, me machuca. Odeio que aconteça isso“, comentou Filipe Luís.

Vale lembrar, inclusive, que o Flamengo de Filipe Luis é dono da melhor defesa do Brasileirão (20 gols sofridos) e também o que menos perdeu: 4. Além disso, o Rubro-Negro é finalista da Libertadores, competição que será decididad no dia 29/11, às 18h, contra o Palmeiras. Esta, aliás, não foi a priemira vez que o Fla sofreu gols no fim recentemente. Só entre agosto e outubro, o Fla sofreu deste mal diante do Grêmio, do próprio Palmeiras, do São Paulo, Estudiantes, entre outros. O treinador mantém-se convicto: não o preocupa.

“Contra o Estudiantes, tivemos a expulsão injusta do Plata. Estávamos para fazer o terceiro gol (jogo de ida foi 2 a 1). Não é justo falar sobre isso. Hoje, é um caso à parte, estava 3 a 0 no minuto 42, e tomamos o gol. Temos que tentar  entender o momento do Santos, vindo roubar a bola. Os jogadores têm que entender isso. O meu trabalho é fazer eles entenderem isso. Eles estavam no momento melhor e acabamos sofrendo. Não diria apagão, mas que esse susto sirva para que entendam que o jogo só acaba quando terminar”, concluiu.

O Flamengo terá uma semana para treinos e, assim, só volta a jogar no próximo sábado, quando visita o Sport em duelo atrasado do primeiro turno do Brasileirão. A bola, aliás, vai rolar às 18h.

