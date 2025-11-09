Fabrício Bruno lamenta empate do Cruzeiro: “Faltou um pouco mais de sorte”Zagueiro elogia a grande atuação do goleiro Fábio e diz que time teve "controle total", mas não conseguiu traduzir o volume em gols
O Cruzeiro ficou no empate em 0 a 0 com o Fluminense, neste domingo (09/11), em um jogo marcado por polêmicas e chances perdidas no Mineirão. Na saída de campo, o zagueiro Fabrício Bruno analisou o resultado. Para o defensor, o time da casa merecia um placar melhor. Além disso, ele lamentou a falta de pontaria e a grande atuação do goleiro adversário, o ídolo cruzeirense Fábio, que foi fundamental para segurar o placar.
“Acho que a gente faltou ter uma tarde mais feliz e de um pouco mais de sorte, né?”, disse o zagueiro.
Fabrício Bruno, inclusive, fez questão de exaltar o goleiro do Fluminense. “Acho que o Fábio foi muito bem no jogo, nas oportunidades que tivemos foi ele que acabou salvando o time deles”, completou.
O Cruzeiro, afinal, teve chances claras, como uma bola na trave de Kaiki, mas parou no ex-goleiro da casa.
O zagueiro também destacou o domínio da Raposa na partida. Na visão dele, o time de Leonardo Jardim foi superior na maior parte do tempo.
“A gente sabia que ia ter um controle maior da partida”, afirmou Fabrício Bruno.
Contudo, ele admitiu a falha da equipe em transformar essa superioridade em vitória. “Infelizmente não conseguimos traduzir esse controle total em gols”, finalizou o defensor.
Com o empate, o Cruzeiro mantém o terceiro lugar com 64 pontos e sua longa invencibilidade no Brasileirão, agora de oito jogos. O time, aliás, já está praticamente garantido na próxima Libertadores e segue somando pontos na parte de cima da tabela.