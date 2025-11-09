Fabrício Bruno lamenta empate do Cruzeiro: “Faltou um pouco mais de sorte”

Zagueiro elogia a grande atuação do goleiro Fábio e diz que time teve "controle total", mas não conseguiu traduzir o volume em gols / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro ficou no empate em 0 a 0 com o Fluminense, neste domingo (09/11), em um jogo marcado por polêmicas e chances perdidas no Mineirão. Na saída de campo, o zagueiro Fabrício Bruno analisou o resultado. Para o defensor, o time da casa merecia um placar melhor. Além disso, ele lamentou a falta de pontaria e a grande atuação do goleiro adversário, o ídolo cruzeirense Fábio, que foi fundamental para segurar o placar. “Acho que a gente faltou ter uma tarde mais feliz e de um pouco mais de sorte, né?”, disse o zagueiro.

Fabrício Bruno, inclusive, fez questão de exaltar o goleiro do Fluminense. “Acho que o Fábio foi muito bem no jogo, nas oportunidades que tivemos foi ele que acabou salvando o time deles”, completou. O Cruzeiro, afinal, teve chances claras, como uma bola na trave de Kaiki, mas parou no ex-goleiro da casa. O zagueiro também destacou o domínio da Raposa na partida. Na visão dele, o time de Leonardo Jardim foi superior na maior parte do tempo. “A gente sabia que ia ter um controle maior da partida”, afirmou Fabrício Bruno.