Em votação recorde, Rui Costa é reeleito como presidente do Benfica

Após o resultado final da eleição, Rui Costa falou sobre o sentimento de se manter no posto como presidente do Benfica em uma mensagem direta aos torcedores encarnados.

Um dos maiores clubes do mundo, o Benfica tem um novo-velho presidente. Em pleito realizado em Lisboa, os sócios benfiquistas foram às urnas para votar em quem vai comandar o clube até 2029 e o resultado foi a manutenção da atual gestão. O ex-jogador Rui Costa, atual presidente, foi reeleito 65,89% dos votos. João Noronha Lopes, outro candidato, teve 34,11%.

“Muito feliz, sobretudo pela enorme votação do Benfica. Foi uma vitória do Benfica, a primeira grande vitória foi este número imponente de votantes, que me deixa com orgulho de ser benfiquista. Uma ambição gigante e uma vontade louca de fazer tudo bem feito e de mudar o que não está bem feito. Já falei com João Noronha Lopes. Iremos conseguir conversar mais tarde”, disse Rui Costa, antes de completar:

“No final do dia somos todos do Benfica e é nessa estrada que temos de nos guiar. Para mim seria mais bonito tomar posse com mais pessoas, mas os estatutos assim obrigam. Assim vai ter de ser. Tive com a minha família em casa. Estou a receber mensagens de segundo a segundo. Ainda não tive tempo para ver todas”, finalizou.

Rui Costa foi um dos grandes jogadores da história do futebol português e do Benfica. Um meio-campista clássico, foi campeão português e da Taça de Portugal pelo clube, mas foi no Milan onde teve maior destaque. Pelo clube italiano, conquistou a Champions League em 2003.