Em jogo eletrizante, Lewa faz três e Barcelona vence o Celta fora de casa

Atacante polonês foi o grande destaque da partida em Vigo ao marcar um hat-trick / Crédito: Jogada 10

Uma noite inspirada de Robert Lewandowski conduziu uma grande atuação do Barcelona neste domingo. Fora de casa, o time catalão superou o Celta de Vigo por 4 a 2, com três gols do atacante polonês. Lamine Yamal completou o placar para os culés, enquanto Borja Iglesias e Carreira marcaram os gols dos donos da casa. Com o placar, o Barcelona chegou a 28 pontos conseguiu encostar nos 31 pontos do líder Real Madrid e diminuir a distância para a ponta da tabela por conta do empate merengue diante do Rayo Vallecano, também neste domingo.

Primeiro tempo alucinante Os primeiros 45 minutos de partida em Balaídos foram intensos, eletrizantes e que fizeram as duas torcidas prenderem suas respirações. Logo aos 9 minutos, o Barcelona saiu na frente com Robert Lewandowski, convertendo cobrança de pênalti. No entanto, praticamente no lance seguinte, o Celta deixou tudo igual, quando Carreira tocou na saída de Szczesny para empatar. O Barcelona seguiu em cima e tentava voltar a ficar em vantagem no placar – Rashford desperdiçou chance de ampliar ao acertar a trave. No entanto, a tarde era de Robert Lewandowski. Rashford cruzou e o polonês emendou para as redes aos 37 minutos. Mas antes do intervalo, o Celta voltou a colocar o placar em igualdade. Jutglà encontrou bom passe para Borja Iglesias e o atacante acertou uma linda finalização, sem chances para o goleiro do Barcelona.

E quando o placar parecia se encaminhar para um empate no intervalo, ainda houve tempo para Lamine Yamal aprontar das suas. Aos 48 minutos, Rashford mais uma vez criou uma boa jogada e deu assistência para o jovem espanhol completar para o gol e devolver a vantagem ao Barcelona. Barcelona diminuiu ritmo e garante vitória Quem esperava que o segundo tempo fosse manter o ritmo da primeira etapa, se enganou. O Barcelona tentou controlar a partida, enquanto o Celta tentava acelerar para deixar o placar novamente empatado. Quando o Celta parecia se encontrar na partida para ensaiar uma reação, Robert Lewandowski apareceu para jogar um balde de água fria no time da casa. Novamente com assistência de Rashford, dessa vez em cobrança de escanteio, o polonês acertou um belo cabeceio e deu números finais ao jogo em Vigo. Triunfo blaugrana fora de casa.

Jogos da rodada de La Liga 07/11 – sexta-feira

Elche 1×1 Real Sociedad 08/11 – sábado

Girona 1×0 Alavés

Sevilla 1×0 Osasuna

Atlético de Madrid 3×1 Levante

Espanyol 0x2 Villarreal 09/11 – domingo

Athletic Bilbao 1×0 Real Oviedo

Rayo Vallecano 0x0 Real Madrid

Mallorca 1×0 Getafe

Valencia 1×1 Betis

Celta 2×4 Barcelona