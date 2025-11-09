De virada, Nottingham volta a vencer no Campeonato Inglês

De virada, Nottingham volta a vencer no Campeonato InglêsApós nove rodadas sem vitórias na Premier League, Forest bate, de virada, o Leeds, por 3 a 1. Mas segue na zona de rebaixamento
Com Murillo e Igor Jesus de titulares, o Nottingham Forest acabou com a sequência de nove jogos sem vitória na Premier League e venceu o Leeds por 3 a 1 neste domingo, 9/11, pela 11ª rodada. O triunfo foi de virada, já que o Leeds saiu na frente com Nmecha, mas Sangaré empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Gibbs-White e Anderson fizeram os gols da vitória dos donos da casa, para a alegria dos 30 mil presentes ao City Ground.
Contudo, o Nottingham, apesar do triunfo, segue na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 9 pontos, mas colado no primeiro fora do Z4, o Burnley, que tem 10. O Leeds é o 16º, com 11 pontos.
Legião Brasileira
O ex-Botafogo Igor Jesus teve bons momentos, principalmente no primeiro tempo, mas saiu aos 14 da etapa final, dando vaga a Awoniyi. Já o ex-Corinthians Murillo jogou o tempo inteiro e teve um grande mérito: um passe à Gérson que resultou na jogada do gol da virada do combalido Nottingham, que em nada lembra a campanha da temporada passada, quando por muito pouco não se classificou para a Champions (mas ficou com vaga na Liga Europa, onde faz campanha apenas mediana).
Dos outros brasileiros, o zagueiro Morato (ex-São Paulo) começou no banco, mas entrou na reta final, aos 42, na vaga de Gibbs-White. O goleiro John (ex-Botafogo e convocado para a Seleção) não entrou. O Leeds, que voltou à elite nesta temporada, contou com Lucas Perri (ex-Botafogo) no gol.
Como foi vitória do Nottingham
O Nottingham iniciou com boa composição ofensiva, quase saindo na frente em chute de Igor Jesus que o goleiro Lucas Perri defendeu bem. Contudo, aos 13 minutos, o Leeds saiu na frente quando o lateral Savona errou na hora de rechaçar uma bola no meio-campo. Isso gerou rápida troca de passes que terminou com Nmecha recebendo pela direita, na entrada da área, e chutando rasteiro, sem chance para Sels.
Felizmente para o Nottingham, o time chegou ao empate dois minutos depois. Domínguez recebeu pela direita e cruzou; a zaga rebateu mal, e Sangaré pegou na marca do pênalti e chutou para deixar tudo igual.
No segundo tempo, como o Nottingham não conseguia achar espaços ofensivos, o treinador Sean Dyche realizou uma troca tripla. Um dos que saíram foi Igor Jesus; um dos que entraram, Hutchinson. E foi este último que ajudou o time a vencer, participando de dois lances-chave pela direita. Na primeira, aos 23, com a jogada do gol da virada: Murillo recebeu pela esquerda, antes do meio-campo, e viu a infiltração de Hutchinson pela ponta direita. O passe foi um espetáculo, nos pés do companheiro, que cruzou também de forma perfeita para a cabeça de Gibbs-White. Já no finzinho, Hutchinson foi derrubado por Harrison na área. Pênalti que Anderson converteu e fechou o placar. Enfim, o Nottingham que jpá está em seu terceiro treinador na temporada, volta a vencer.
Jogos da 11ª rodada
Sábado (8/11)
Tottenham 2×2 Manchester United
Everton 2×0 Fulham
West Ham 3×2 Burnley
Sunderland 2×2 Arsenal
Chelsea 3×0 Wolverhampton
Domingo (9/11)
Crystal Palace 0x0 Brighton
Aston Villa 4×0 Bournemouth
Brentford 3×1 Newcastle
Nottingham Forest 3×1 Leeds
Manchester City x Liverpool – 13h30