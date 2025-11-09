Davide: “Sensação é que foi uma oportunidade perdida na tabela”

Treinador italiano, em contrapartida, celebra o fato de repetir a escalação do time que goleou o Vasco, na semana passada

O Botafogo deixa dois pontos no Barradão. A equipe, assim, não alcança o G5 do Campeonato Brasileiro, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da Copa Libertadores. Neste domingo (9), em Salvador, o Glorioso não conseguiu tirar o zero do placar e empatou sem gols diante do Vitória , algo que o técnico Davide Ancelotti lamenta muito.

Davide, no entanto, tem aspectos positivos para valorizar durante a jornada do Mais Tradicional na Boa Terra. O time, por exemplo, repetiu uma escalação titular pela segunda vez desde a chegada do treinador europeu ao Botafogo, em julho deste ano.

“Nesse momento, acredito nesse time. Acho que os futebolistas precisavam e mereciam continuidade nesse jogo porque jogaram muito bem contra o Vasco. Sempre confiando em todo meu elenco, nas trocas, porque os jogadores que entram sempre entram com boa atitude, mas hoje faltou o Artur que, no último jogo, entrou e foi muito importante. Acho que o time precisa de continuidade”, apontou Ancelottinho.

Com 52 pontos, o Botafogo é o sexto colocado do Brasileirão. A equipe volta a campo após a Data-Fifa, no dia 18 de novembro, contra o Sport, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 34 da competição nacional. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.