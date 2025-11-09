Cruzeiro x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Equipes da parte de cima na tabela medem forças neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão

Neste domingo (9), na luta pela classificação para Libertadores 2026, Cruzeiro e Fluminense fazem duelo, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a terceira colocação, com 63 pontos, e pode cravar vaga na competição continental nesta rodada. Já o Tricolor está na sétima posição, com 50, entrou de vez pela vaga e quer melhorar o desempenho fora de casa.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partir de 14h30, todas as emoções do embate. Fillipo Souza assume o microfone da narração. Camisa 10 dos comentários, Cleiton Santos também está escalado. Por fim, o intrépido Raphael Almeida garante as melhores reportagens.