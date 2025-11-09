Cruzeiro tem quatro desfalques para jogo contra o Juventude

Cruzeiro tem quatro desfalques para jogo contra o JuventudeMatheus Pereira, Christian, Walace e Keny Arroyo estão fora da partida diante dos gaúchos, pela 34ª rodada do Brasileirão
O Cruzeiro terá quatro desfalques para o jogo contra o Juventude pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Os meias Matheus Pereira, Christian, Walace, e o atacante Keny Arroyo receberam terceiro cartão amarelo neste domingo (9) no empate com Fluminense. Assim, os jogadores estarão de fora do próximo compromisso celeste.
Além disso, o Cruzeiro tem de ficar ligado, pois ainda cinco pendurados para o confronto contra o time gaúcho. O técnico Leonardo Jardim; o lateral-direito William; o meia Matheus Henrique; e os atacantes Wanderson e Gabi.
Com o empate com o Fluminense neste domingo, o Cruzeiro assegurou a classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores e voltará à competição após sete anos de hiato.
Juventude e Cruzeiro se enfrentam somente na quinta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias, Rio Grande do Sul, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este tempo é por cuasa da realização da Data Fifa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.