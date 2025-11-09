Cruzeiro tem quatro desfalques para jogo contra o Juventude

Matheus Pereira, Christian, Walace e Keny Arroyo estão fora da partida diante dos gaúchos, pela 34ª rodada do Brasileirão

O Cruzeiro terá quatro desfalques para o jogo contra o Juventude pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Os meias Matheus Pereira, Christian, Walace, e o atacante Keny Arroyo receberam terceiro cartão amarelo neste domingo (9) no empate com Fluminense. Assim, os jogadores estarão de fora do próximo compromisso celeste.

Além disso, o Cruzeiro tem de ficar ligado, pois ainda cinco pendurados para o confronto contra o time gaúcho. O técnico Leonardo Jardim; o lateral-direito William; o meia Matheus Henrique; e os atacantes Wanderson e Gabi.