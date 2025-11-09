Cruzeiro e Fluminense ficam no 0 a 0 em jogo com VAR polêmico

Times acertam a trave no primeiro tempo, mas caem de ritmo na etapa final; Matheus Pereira escapa de expulsão em lance capital / Crédito: Jogada 10

Cruzeiro e Fluminense empataram em 0 a 0, neste domingo (09/11), em um Mineirão lotado, pela 33ª rodada do Brasileirão. Em um jogo de dois tempos distintos, a etapa inicial foi movimentada, com chances claras e polêmica. O resultado mantém o Cruzeiro em 3º lugar, praticamente garantido na Libertadores com 64 pontos, em sua longa sequência invicta (agora 8 jogos). O Fluminense, por sua vez, estaciona nos 51 pontos (7º) e perde a chance de encostar no G6. A partida, contudo, ficou marcada por uma enorme polêmica de arbitragem no fim do primeiro tempo. O meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, que já tinha cartão amarelo, acertou o rosto de Bernal, do Fluminense. O VAR chamou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima para revisar o lance, mas, inexplicavelmente, ele optou por não aplicar o segundo amarelo, o que gerou revolta nos jogadores tricolores.

Travessão, polêmica e revolta O Fluminense começou a partida de forma avassaladora. Logo no primeiro minuto, Serna parou em Cássio. Em seguida, Lucho Acosta arriscou de longe e obrigou o goleiro do Cruzeiro a trabalhar novamente. Aos poucos, contudo, o time da casa equilibrou as ações. O Cruzeiro, então, passou a responder. Aos 17 minutos, Kaio Jorge finalizou e Arroyo quase marcou no desvio. Aos 36, Kaiki acertou a trave de Fábio após um desvio do goleiro. A reta final da primeira etapa foi, de fato, a mais quente. Aos 44 minutos, foi a vez do Fluminense: Hércules acertou o travessão de Cássio. Logo depois, nos acréscimos, veio a grande polêmica. Matheus Pereira, que já tinha amarelo, acertou o rosto de Bernal. O VAR chamou Rodrigo José Pereira de Lima para revisar o lance, mas, inexplicavelmente, o árbitro manteve a decisão de campo e não deu o segundo amarelo, para revolta do time tricolor no intervalo. Rodrigo José Pereira de Lima acaba de cometer o maior erro do Campeonato Brasileiro. Matheus Pereira já tinha amarelo. Ele não deu nada no campo. Isso era VERMELHO DIRETO e, mesmo revendo, ele não deu nem amarelo, expulsaria o 10 do Cruzeiro. pic.twitter.com/weDrG1uzt5

— Gabriel Amaral (@gabrielamaralll) November 9, 2025 Ritmo cai e o jogo fica apático O segundo tempo não repetiu nem de longe o bom futebol da etapa inicial. O Fluminense, que perdeu Bernal (machucado) para a entrada de Nonato, viu o jogo ficar truncado. O clima quente do primeiro tempo se transformou em faltas e pouca criatividade. O principal “destaque” foi aos 10 minutos, quando Arroyo e Canobbio se estranharam, mas sem gerar grandes jogadas.