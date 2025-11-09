Cruzeiro e Fluminense ficam no 0 a 0 em jogo com VAR polêmico

Cruzeiro e Fluminense ficam no 0 a 0 em jogo com VAR polêmicoTimes acertam a trave no primeiro tempo, mas caem de ritmo na etapa final; Matheus Pereira escapa de expulsão em lance capital
Cruzeiro e Fluminense empataram em 0 a 0, neste domingo (09/11), em um Mineirão lotado, pela 33ª rodada do Brasileirão. Em um jogo de dois tempos distintos, a etapa inicial foi movimentada, com chances claras e polêmica. O resultado mantém o Cruzeiro em 3º lugar, praticamente garantido na Libertadores com 64 pontos, em sua longa sequência invicta (agora 8 jogos). O Fluminense, por sua vez, estaciona nos 51 pontos (7º) e perde a chance de encostar no G6.
A partida, contudo, ficou marcada por uma enorme polêmica de arbitragem no fim do primeiro tempo. O meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, que já tinha cartão amarelo, acertou o rosto de Bernal, do Fluminense. O VAR chamou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima para revisar o lance, mas, inexplicavelmente, ele optou por não aplicar o segundo amarelo, o que gerou revolta nos jogadores tricolores.
Travessão, polêmica e revolta
O Fluminense começou a partida de forma avassaladora. Logo no primeiro minuto, Serna parou em Cássio. Em seguida, Lucho Acosta arriscou de longe e obrigou o goleiro do Cruzeiro a trabalhar novamente. Aos poucos, contudo, o time da casa equilibrou as ações. O Cruzeiro, então, passou a responder. Aos 17 minutos, Kaio Jorge finalizou e Arroyo quase marcou no desvio. Aos 36, Kaiki acertou a trave de Fábio após um desvio do goleiro.
A reta final da primeira etapa foi, de fato, a mais quente. Aos 44 minutos, foi a vez do Fluminense: Hércules acertou o travessão de Cássio. Logo depois, nos acréscimos, veio a grande polêmica. Matheus Pereira, que já tinha amarelo, acertou o rosto de Bernal. O VAR chamou Rodrigo José Pereira de Lima para revisar o lance, mas, inexplicavelmente, o árbitro manteve a decisão de campo e não deu o segundo amarelo, para revolta do time tricolor no intervalo.
Rodrigo José Pereira de Lima acaba de cometer o maior erro do Campeonato Brasileiro.
Matheus Pereira já tinha amarelo. Ele não deu nada no campo. Isso era VERMELHO DIRETO e, mesmo revendo, ele não deu nem amarelo, expulsaria o 10 do Cruzeiro. pic.twitter.com/weDrG1uzt5
— Gabriel Amaral (@gabrielamaralll) November 9, 2025
Ritmo cai e o jogo fica apático
O segundo tempo não repetiu nem de longe o bom futebol da etapa inicial. O Fluminense, que perdeu Bernal (machucado) para a entrada de Nonato, viu o jogo ficar truncado. O clima quente do primeiro tempo se transformou em faltas e pouca criatividade. O principal “destaque” foi aos 10 minutos, quando Arroyo e Canobbio se estranharam, mas sem gerar grandes jogadas.
O Cruzeiro, mesmo com a vantagem de não ter seu camisa 10 expulso, também não conseguiu se impor. O técnico Leonardo Jardim tentou mudar o time com as entradas de Gabi e Sinisterra, enquanto Zubeldía colocou Keno e Soteldo. No entanto, as trocas não surtiram efeito. O jogo seguiu apático, com raras chances, como um foguete de Christian para fora. No fim, em um contra-ataque aos 46, Sinisterra ainda teve a bola do jogo, mas finalizou por cima, selando o 0 a 0.
CRUZEIRO 0X0 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro Série A – 33ª rodada
Data: 09/11/2025
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público presente: 53.283
Renda: R$ 2.940.491,50
CRUZEIRO: Cássio; William (Kauã Moraes, 37’/2ºT), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo (Walace, 38’/2ºT), Christian (Sinisterra, 38’/2ºT) e Matheus Pereira; Arroyo (Gabi, 22’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; F. Bernal (Nonato, Intervalo), Hércules (Otávio, 39’/2ºT) e Lucho Acosta (Lima, 39’/2ºT); A. Canobbio (Keno, 26’/2ºT), Kevin Serna (Soteldo, 19’/2ºT) e Everaldo (John Kennedy, 27’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Fabrício Bruno, Lucas Romero, Walace (CRU); Bernal, Canobbio (FLU).