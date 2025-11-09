Coritiba vence o lanterna Paysandu no Pará e encaminha o acesso

Líder da Série B abre seis pontos do 5º colocado após o 2 a 1, em Belém, e precisa apenas de um empate para garantir a volta à elite

O Coritiba está muito próximo não apenas do acesso para a Série A do Brasileirão em 2026, como também do título da Série B-2025. Neste domingo, 9/11, o Coxa, no estádio da Curuzu, em Belém, no Pará, venceu o já rebaixado Paysandu por 2 a 1. Delatorre e Yuri, no primeiro tempo, marcaram para os paranaenses. Na etapa final, Yeferson Quintana descontou para os paraenses.

A vitória leva o Coritiba aos 64 pontos, na liderança. Precisa de apenas um ponto para confirmar o acesso. Mesmo que perca todos os jogos restantes, Remo, Criciúma, Chapecoense e Athletico teriam de vencer todas as partidas para que o Coxa caísse do primeiro para o quinto lugar e não terminasse no G-4. Enfim, acesso iminente. Já o Paysandu não largará mais a lanterna, permanecendo com 27 pontos.