Coritiba vence o lanterna Paysandu no Pará e encaminha o acesso

Coritiba vence o lanterna Paysandu no Pará e encaminha o acessoLíder da Série B abre seis pontos do 5º colocado após o 2 a 1, em Belém, e precisa apenas de um empate para garantir a volta à elite
O Coritiba está muito próximo não apenas do acesso para a Série A do Brasileirão em 2026, como também do título da Série B-2025. Neste domingo, 9/11, o Coxa, no estádio da Curuzu, em Belém, no Pará, venceu o já rebaixado Paysandu por 2 a 1. Delatorre e Yuri, no primeiro tempo, marcaram para os paranaenses. Na etapa final, Yeferson Quintana descontou para os paraenses.
A vitória leva o Coritiba aos 64 pontos, na liderança. Precisa de apenas um ponto para confirmar o acesso. Mesmo que perca todos os jogos restantes, Remo, Criciúma, Chapecoense e Athletico teriam de vencer todas as partidas para que o Coxa caísse do primeiro para o quinto lugar e não terminasse no G-4. Enfim, acesso iminente. Já o Paysandu não largará mais a lanterna, permanecendo com 27 pontos.
Como foi a vitória do Coritiba
O Coritiba tinha o objetivo de definir o jogo logo no início. E foi o que fez: pressionou intensamente nos primeiros minutos, deixando o Paysandu, já rebaixado, completamente atônito. Aos seis minutos, Delatorre abriu o placar com um golaço, pegando a bola pela direita e finalizando com precisão para o meio do gol. Delatorre sairia pouco depois por concussão, e o jogo ficou parado por sete minutos. Mesmo assim, o Coxa continuou impondo seu ritmo e ampliou com Yuri, após rápida trama ofensiva.
No segundo tempo, com a vantagem, o Coritiba administrou o resultado, permitindo que o Paysandu tentasse reagir. Aos 20 minutos, após uma sequência de três escanteios, o zagueiro Marcelinho cruzou e Quintana descontou para os paraenses. O placar ficou nisso.
36ª rodada da Série B (antepenúltima)
Sexta-feira (7/11)
Athletic 2×1 Ferroviária
Cuiabá 0x1 Goiás
Sábado (8/11)
Novorizontino 1×1 Remo
Athletico-PR 2×0 Volta Redonda
Vila Nova 2×2 Avaí
Domingo (9/11)
Cricíuma 1×0 Atlético-GO
CRB 2×2 Operario-PR
Paysandu 1×2 Coritiba
Segunda-feira (10/11)
Chapecoense x América-MG – 19h
Botafogo-SP x Amazonas – 19h
