Corinthians x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (9), o Corinthians encara o Ceará, às 16h, na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão viu sua sequência de três vitórias seguidas acabar após a derrota para o RB Bragantino, fora de casa, em seu último compromisso. Agora, a equipe tenta voltar a vencer para se aproximar do G7. Por outro lado, o Vozão vem de um empate heroico contra o rival Fortaleza na última partida e agora busca o triunfo fora de casa para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte já está de prontidão para, ao vivo, a partir de 14h30, transmitir a partida. O canal vai com: João Delfino na narração, Thiago Hugolini nos comentários e Will Ferreira na reportagem.