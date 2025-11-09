Corinthians perde em casa para o Ceará e fica mais longe do G6

Timão sofre para criar grandes chances, tem gol de Gustavo Henrique anulado e sofre derrota de 1 a 0 para o Vozão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians voltou a perder no Brasileirão. Após cair para o Bragantino no meio de semana, o Timão foi superado pelo Ceará por 1 a 0, neste domingo à tarde (9), em plena Neo Química Arena, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O atacante paraguio Galeano anotou o gol do jogo, no primeiro tempo. Com o resultado, o Corinthians está apenas em 13º lugar, com 42 pontos, muito longe da zona de classificação para a Libertadores de 2026. No entanto, vale lembrar que o G6 pode virar G9, hoje fechado pelo Atlético, com 43 pontos. Além disso, o próprio Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil, o que já o classifica para o torneio continental. O Ceará, por sua vez, está em 12º, também com 42.

Dois dados históricos: pelo Corinthians, o atacante Yuri Alberto – que teve atuação apagada – completou 200 jogos pelo Timão. Já o Ceará comemorou, enfim, o seu primeiro triunfo diante do Timão em Brasileiros Série A, em São Paulo, após 10 embates. O Corinthians começou a partida tomando a iniciativa e controlando as ações. Curiosamente, as melhores oportunidades do Timão surgiram dos pés (ou melhor, da cabeça) do zagueiro Gustavo Henrique. O defensor chegou a balançar as redes após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por impedimento de Matheus Bidu. Apesar do domínio corintiano, quem abriu o placar foi o Ceará. Primeiro, Diego assustou em um chute de fora da área, aos 29 minutos. Dois minutos depois, Yuri Alberto perdeu a bola no meio-campo, e o Vozão aproveitou o contra-ataque: Pedro Henrique cruzou, e Galeano completou para o gol. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians tentou responder em jogadas de bola parada, mas sentiu o impacto do gol e perdeu intensidade até o intervalo.