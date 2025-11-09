Corinthians perde em casa para o Ceará e fica mais longe do G6

Corinthians perde em casa para o Ceará e fica mais longe do G6Timão sofre para criar grandes chances, tem gol de Gustavo Henrique anulado e sofre derrota de 1 a 0 para o Vozão
O Corinthians voltou a perder no Brasileirão. Após cair para o Bragantino no meio de semana, o Timão foi superado pelo Ceará por 1 a 0, neste domingo à tarde (9), em plena Neo Química Arena, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O atacante paraguio Galeano anotou o gol do jogo, no primeiro tempo.
Com o resultado, o Corinthians está apenas em 13º lugar, com 42 pontos, muito longe da zona de classificação para a Libertadores de 2026. No entanto, vale lembrar que o G6 pode virar G9, hoje fechado pelo Atlético, com 43 pontos. Além disso, o próprio Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil, o que já o classifica para o torneio continental. O Ceará, por sua vez, está em 12º, também com 42.
Dois dados históricos: pelo Corinthians, o atacante Yuri Alberto – que teve atuação apagada – completou 200 jogos pelo Timão. Já o Ceará comemorou, enfim, o seu primeiro triunfo diante do Timão em Brasileiros Série A, em São Paulo, após 10 embates.
O Corinthians começou a partida tomando a iniciativa e controlando as ações. Curiosamente, as melhores oportunidades do Timão surgiram dos pés (ou melhor, da cabeça) do zagueiro Gustavo Henrique. O defensor chegou a balançar as redes após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por impedimento de Matheus Bidu.
Apesar do domínio corintiano, quem abriu o placar foi o Ceará. Primeiro, Diego assustou em um chute de fora da área, aos 29 minutos. Dois minutos depois, Yuri Alberto perdeu a bola no meio-campo, e o Vozão aproveitou o contra-ataque: Pedro Henrique cruzou, e Galeano completou para o gol.
Ainda no primeiro tempo, o Corinthians tentou responder em jogadas de bola parada, mas sentiu o impacto do gol e perdeu intensidade até o intervalo.
A segunda etapa começou sem mudanças, e com Corinthians novamente na pressão. Afinal, apenas antes dos 15 minutos, o Timão levou muito perigo em pelo menos quatro vezes, com Yuri Alberto, Dieguinho, Depay e André Ramalho. O Corinthians ainda teve outras gandes chances, mas não saiu do zero.
CORINTHIANS X CEARÁ
Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data e hora: 09/11/2025 (domingo), às 16h (horário de Brasília)
Público pagante: 39.596 pagantes
Renda: R$ 2.881.918,00
Gol: Galeano, 31’/1ºT (1-0)
CORINTHIANS: Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Talles Magno, 25’/2ºT); Maycon, Breno Bidon (Romero, 25’/2ºT) , Dieguinho e Garro; Memphis Depay (Gui Negão, 25’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor e William Machado; Rafael Ramos, Diego (Lourenço, 30’/2ºT), Vinicius Zanocelo, Lucas Mugni (Paulo Baya, 30’/2ºT) e Matheus Bahia (Nicolas, 30’/2ºT) ; Galeano (Richardson, 30’/2ºT) e Pedro Henrique (Fernandinho, 21’/2ºT). Técnico: Léo Condé
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Garro (COR); Fabiano Souza, William Machado, Rafael Ramos, Diego, Pedro Henrique, Vinicius Zanocelo e Lourenço (CEA)
Cartões Vermelhos: