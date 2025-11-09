Com homenagem a Guardiola, Manchester City detona o Liverpool no Etihad

Técnico completa mil jogos na carreira em vitória categórica por 3 a 0 sobre os Reds; Citizens se aproximam do líder Arsenal / Crédito: Jogada 10

Em um dos jogos mais esperados de todo o Campeonato Inglês, o Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0, neste domingo (9/11), aproximando-se do líder Arsenal. Jogando no Etihad Stadium, pela 11ª rodada da Premier League, os Citizens fizeram a festa para Pep Guardiola, que completou mil jogos como treinador. Haaland até perdeu pênalti no começo do jogo, mas se redimiu, marcando o primeiro (seu gol de número 99 na PL), enquanto Nico González fez o segundo; Doku fechou a conta. O resultado, aliás, coloca fogo na disputa pelo título. Com o tropeço do Arsenal no último sábado (8/11), o Manchester City diminuiu a distância para quatro pontos (26 a 22). O atual campeão Liverpool, porém, cai para a sétima colocação, com 18 pontos. Esta é a quinta derrota dos Reds, que já superam o número de reveses de 2024/25 (quatro).

LEIA MAIS: Real Madrid não consegue passar pela defesa do Rayo Vallecano e empata sem gols O jogo O jogo começou sob comoção. Afinal, além de bandeirões da torcida do City a Guardiola, houve também homenagem das duas equipes ao Dia do Armistício, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial. Pep e Arne Slot entraram no gramado carregando flores, símbolo do Dia da Memória (celebrado sempre no segundo domingo de novembro em todo o Reino Unido). Com a bola rolando, não demorou para grandes lances. Primeiro, logo aos 10′, Doku sofreu contato do goleiro Mamardashvili. Após consulta no VAR, o árbitro Chris Kavanagh marcou pênalti para os donos da casa. Haaland, porém, parou no arqueiro georgiano. O craque norueguês não se abateu, redimindo-se minutos mais tarde. Afinal, aos 29′, ele aproveitou cruzamento perfeito do luso-brasileiro Matheus Nunes para, de cabeça, levar o Etihad ao delírio. Oito minutos depois, van Dijk marcou de cabeça em cobrança de escanteio. Robertson, no entanto, estava impedido, atrapalhando a ação do goleiro Donnarumma. Dessa forma, o tento não valeu. Ainda houve tempo para, nos acréscimos (45+3′), Nico González fazer o 2 a 0, em chute desviado de fora da área.

Na etapa final, o City dava campo ao Liverpool para poder buscar contra-ataques. Não à toa, chegou assim ao terceiro gol. Aos 18′, Doku (eleito melhor em campo) recebeu de O’Reilly, cortou para o pé direito em jogada característica e arriscou de fora da área. Mamardashvili se esticou todo, mas nada pode fazer: a bola morreu em seu ângulo superior esquerdo. Os Reds bem que buscaram o gol de honra para diminuir o prejuízo. Faltou combinar com a zaga do City, que simplesmente fechou a porta, garantindo o importante triunfo em Manchester, para a festa de Pep Guardiola. Próximos passos de Manchester City e Liverpool Os times agora terão um hiato até seus próximos compromissos, já que o futebol paralisará para a Data Fifa, que começa nesta segunda (10/11). Assim, o Manchester City só volta a campo no dia 22, quando visita o Newcastle, pela 12ª rodada da Premier League. O Liverpool atua no mesmo dia, mas na Terra dos Beatles e contra o Nottingham Forest, também pela #12. Jogos da 11ª rodada: Sábado (8/11)

Tottenham 2 × 2 Manchester United

Everton 2 x 0 Fulham

West Ham 3 x 2 Burnley

Sunderland 2 x 2 Arsenal

Chelsea 3 x 0 Wolverhampton

Domingo (9/11)

Crystal Palace 0 x 0 Brighton

Aston Villa 4 x 0 Bournemouth

Brentford 3 x 1 Newcastle

Nottingham Forest 3 x 1 Leeds

Manchester City 3 x 0 Liverpool