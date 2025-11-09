Com gol antológico, Grêmio empata com o Fortaleza em 2 a 2

O primeiro tempo na Arena Castelão foi elétrico e cheio de alternativas. O Fortaleza começou com intensidade e abriu o placar logo aos 7 minutos. Bareiro aproveitou erro na saída de bola do Grêmio, recebeu de Pochettino e bateu firme da entrada da área para fazer 1 a 0. O time da casa seguiu pressionando e quase ampliou com Breno Lopes, mas o goleiro Tiago Volpi salvou. O ritmo era alto, com muita disputa no meio-campo e marcação intensa dos dois lados.

No Castelão, Fortaleza e Grêmio se enfrentaram em um confronto eletrizante, neste domingo (9/11). Apesar de abrir o placar nos primeiros minutos, o Leão do Pici tomou o empate e viu os gaúchos assumirem o protagonismo da partida com gol antológico de Carlos Vinícius. Com o resultado da disputa válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ficou na 14ª colocação na tabela, com 40 pontos. Por outro lado, o Fortaleza segue na zona da berlinda, em 19º, lutando para se livrar na zona de rebaixamento, com 30 pontos.

A resposta gremista veio em grande estilo. Aos 15, Carlos Vinícius se aproveitou de falha bizarra de Brenno, roubou a bola do goleiro e empatou com um golaço que relembrou o lance de Ronaldo Fenômeno em 1993 (Cruzeiro 6 x 0 Bahia). O gol deu moral ao Tricolor Gaúcho, que passou a controlar o jogo e criou boas chances com Alysson e Edenílson. A virada veio aos 31 minutos. Marlon recebeu na área, aplicou um drible desconcertante em Brítez e chutou cruzado para virar o placar. O Grêmio terminou o primeiro tempo melhor e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1, após uma etapa intensa e marcada por erros defensivos e boas defesas de Volpi.

Tricolor volta mais ofensivo para a etapa final

O segundo tempo foi de alta intensidade na Arena Castelão. Em desvantagem, o Fortaleza tentou pressionar logo no início, obrigando Tiago Volpi a fazer grande defesa em cobrança de falta de Matheus Pereira. O goleiro gremista ainda salvou em chute de Breno Lopes, segurando a vantagem. Com o jogo pegado, o árbitro distribuiu cartões para Cuéllar, Kannemann e Edenilson, pelo lado gaúcho, e para Bruno Pacheco, pelo time da casa.

A partida ficou mais movimentada. Aos 18 minutos, Matheus Pereira acertou uma bela cobrança de falta, encobrindo Volpi e empatando em 2 a 2, levantando a torcida do Leão. Mesmo com o empate, o Grêmio cresceu sob o comando de Mano Menezes, adiantou as linhas e criou boas chances com Amuzu e Cristaldo, que quase marcaram o terceiro. A intensidade tomou conta dos minutos finais, com o Fortaleza apostando na bola aérea e o Tricolor respondendo nos contra-ataques.

No fim, prevaleceu o equilíbrio. Desta forma, o Grêmio chegou aos 40 pontos, mantendo posição intermediária na tabela do Brasileirão, enquanto o Fortaleza alcançou 30 pontos e segue na zona de rebaixamento. De modo geral, o segundo tempo foi mais movimentado, com boas atuações dos goleiros e muita entrega dos dois lados. No fim, Matheus Pereira ainda levou cartão vermelho por falta em Cristaldo, após revisão do VAR.