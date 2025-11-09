Com Copa se aproximando, Casemiro faz alerta a companheiros de Seleção

Volante do Manchester United sugere que jogadores não utilizem as redes sociais durante o Mundial de 2026 / Crédito: Jogada 10

O volante Casemiro fez um importante alerta aos companheiros de Seleção Brasileira. Com a aproximação da Copa do Mundo, que iniciará em junho de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, o experiente jogador de 33 anos pediu que os atletas não utilizem as redes sociais durante o torneio. Em entrevista divulgada pelo “ge” neste domingo (9/11), o camisa 18 do Manchester United afirmou respeitar quem as utiliza, mas que deve haver cautela, visto que há muitos comentários maldosos na internet.

Casemiro faz alerta para redes sociais Ele seguiu, lembrando da montanha russa que ocorre nas rede sociais ao longo das semanas. Afinal, quando se marca e ganha, é craque. Quando se perde, porém, não presta. "Na rede social, se eu fiz o gol e joguei bem, sou o melhor. Se perde, vai ser crucificado até a próxima Copa do Mundo. As pessoas são maldosas, tanto as que te elogiam quanto as que falam mal de ti vão ao extremo", afirmou.