Carlos Vinicius, do Grêmio, brilha e faz gol à Ronaldo. Veja as imagens

Carlos Vinicius faz “gol de oportunismo” vira assunto nas redes: atacante do Grêmio comenta lance decisivo contra o Fortaleza
O domingo (9/11) marcou mais um capítulo curioso no Brasileirão. Afinal, o atacante Carlos Vinicius, do Grêmio, fez um gol muito parecido com o de Ronaldo Fenômeno (Cruzeiro x Bahia em 1993), no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no Castelão, pela 33ª rodada. Ele balançou as redes quando estava 1 a 0 para a equipe nordestina. Dessa forma, o lance — fruto de atenção e faro de gol — repercutiu amplamente nas redes sociais.

O gol saiu aos 22 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Brenno, do Fortaleza, tentou repor a bola rapidamente após um cruzamento. O arqueiro acabou se atrapalhando, soltou a bola por instantes e viu Carlos Vinicius, atento, roubar e empurrar para as redes. Um erro raro, mas que mostrou a importância da concentração e da malícia de centroavante.

“Centroavante tem que estar preparado para tudo. Sabemos que o Brasileirão é difícil, ainda mais fora de casa, e o time deles é muito forte. No começo entramos desligados, mas conseguimos reagir. Dentro da área, tudo pode acontecer. Fui feliz, contribuí e ainda por cima a equipe deu um ‘UP’”, resumiu o atacante no intervalo da partida, em entrevista ao “Premiere”.

Veja quadro a quadro o gol de Carlos Vinicius para o Grêmio

“O gol trouxe confiança para todo o grupo. Mostramos que estamos juntos e que vamos até o fim brigando”, completou Carloa Vinicius.

Enquanto o atacante gremista virou tema de elogios, o goleiro Brenno — que viveu tarde infeliz diante do ex-clube — recebeu apoio dos companheiros e até da torcida tricolor cearense. Após o jogo, o arqueiro pediu desculpas pelo erro, e o elenco do Fortaleza o amparou imediatamente.

