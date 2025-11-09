Bruno Henrique admite que Flamengo “se descuidou” contra o Santos

Flamengo abre 3 a 0, mas perde pênalti, deixa Santos marcar duas vezes no fim, sofre no fim, flerta com empate, mas vence o Peixe por 3 a 2 / Crédito: Jogada 10

O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 neste domingo (9), no Maracanã lotado, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão, mas a vitória não veio sem sustos. Autor do terceiro gol rubro-negro, Bruno Henrique comentou sobre a atuação da equipe, destacando que o time acabou “dando espaço” para a reação santista. “Abrimos 3 a 0, e o jogo ficou fácil, mas a gente se descuidou e eles fizeram dois gols no fim, nos colocando em dificuldade. Não pode abaixar a guarda, mas é parabenizar a equipe pelos três pontos, que foram muito importantes hoje (domingo).”, comentou Bruno Henique, em entrevista ao “Premiere”.

O duelo começou equilibrado, com o Flamengo apresentando um futebol burocrático no primeiro tempo e dependente de lampejos individuais para criar oportunidades. O time abriu o placar com Léo Pereira em gol esquisito após confusão na defesa santista, e a equipe visitante quase marcou com Neymar, que levou cartão amarelo e tentou ameaçar o goleiro Rafael. Apesar da superioridade técnica, os rubro-negros não conseguiram ampliar o placar antes do intervalo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou a postura e chegou ao segundo gol com Carrascal em bela jogada de velocidade. Bruno Henrique, aproveitando erro da defesa santista, marcou o terceiro, dando a impressão de que a vitória seria tranquila. No entanto, a equipe acabou permitindo que o Santos diminuísse para 3 a 2 nos minutos finais, com gols de Gabriel Bomtempo e Lautaro Díaz. Bruno Henrique destacou que a partida serve de aprendizado para o restante do Brasileirão. O próximo compromisso é contra o Sport, no Recife, sábado (15), às 18h, em jogo atrasado do primeiro turno. “Temos seis jogos importantes pela frente, e vamos lutar e buscar até o último jogo”, concluiu.