Botafogo empata com o Vitória e segue fora do G5

Botafogo empata com o Vitória e segue fora do G5Em jogo de pouca emoção, Glorioso perde a chance de passar o Bahia
Tudo igual no Barradão. Em jogo difícil de assistir, Vitória e Botafogo empataram por 0 a 0, neste domingo (9), pela rodada 33 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso fica, então, na sexta posição, com 52 pontos, e perde a chance de entrar no G5, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O Rubro-Negro, por sua vez, vai para 35. Está em 16º lugar, na briga contra o rebaixamento.
Melhor, Botafogo acerta a trave
O Botafogo, enfim, conseguiu manter a mesma escalação por duas partidas consecutivas. Como resultado, teve um time entrosado e com boa troca de passes. O gol, assim, não saiu por um detalhe. No fim, de cabeça, Barboza acertou a trave do time baiano. O Vitória, por sua vez, também teve uma chance claríssima. López entrou livre. Contudo, finalizou para fora. O time de Jair Ventura, obviamente, jogou no contra-ataque.
Ritmo cai
O calor de Salvador arrefeceu com o cair da noite, mas os times não apresentaram o rendimento esperado. O Glorioso não assustou mais o Leão. Parecia sem força para buscar o ataque. Já a equipe da casa insistiu, de forma infrutífera, em bolas alçadas na área. Nada, portanto, produtivo no Barradão.
VITÓRIA x BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – Rodada 33
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Data e hora: 9/11/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Gols:
VITÓRIA: Couto; Roberto, Halter, Neris e Ramon; Oliveira, Lopes (Ryller, 44’/2ºT), Matheuzinho (Osvaldo, 32’/2ºT); Cantalapiedra (Braga, 17’/2ºT), Erick (Saverio, 44’/2ºT) e López (Keyzer, 17’/2ºT). Técnico: Jair Ventura
BOTAFOGO: Linck, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Telles (Cuiabano, 18’/2ºT); Danilo (Mastriani, 40’/2ºT), Freitas, Savarino (Jeffinho, 27’/2ºT), Santi (Newton,27’/2ºT) e Tucu; Cabral (Ramos, 18’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Cartão Amarelo: Tucu (BOT)
Cartão Vermelho:
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.