Botafogo empata com o Vitória e segue fora do G5

Tudo igual no Barradão. Em jogo difícil de assistir, Vitória e Botafogo empataram por 0 a 0, neste domingo (9), pela rodada 33 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso fica, então, na sexta posição, com 52 pontos, e perde a chance de entrar no G5, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O Rubro-Negro, por sua vez, vai para 35. Está em 16º lugar, na briga contra o rebaixamento.

Melhor, Botafogo acerta a trave

O Botafogo, enfim, conseguiu manter a mesma escalação por duas partidas consecutivas. Como resultado, teve um time entrosado e com boa troca de passes. O gol, assim, não saiu por um detalhe. No fim, de cabeça, Barboza acertou a trave do time baiano. O Vitória, por sua vez, também teve uma chance claríssima. López entrou livre. Contudo, finalizou para fora. O time de Jair Ventura, obviamente, jogou no contra-ataque.