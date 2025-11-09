Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Boca Juniors vence River Plate no Superclássico e garante volta à Libertadores

Em La Bombonera lotada, donos da casa ampliaram ambiente de crise no arquirrival
Depois de dois anos ausente da fase de grupos da Libertadores, o Boca Juniors está garantido na edição 2026 após vencer o clássico, contra o River Plate, neste domingo (9). A saber, o marcador de 2 a 0, em duelo do Clausura na Argentina, fez a representação de La Boca assegurar a segunda posição da tabela agregada com 59 pontos.

Por sua vez, do outro lado, o revés tira a chance do River ir direto para a fase de grupos da Liberta via tabela anual. Ou seja, para conseguir tal feito, precisaria ser campeão do Clausura, torneio que está a uma rodada de terminar a fase de classificação e onde ambos estão garantidos matematicamente no mata-mata.

Diferencial

Na primeira etapa, o clima que prevaleceu no duelo foi de disputas intensas e muita briga por espaço. Nesse contexto, o Boca tinha por mais tempo a posse de bola, mas o River também encontrava espaço para finalizar contra a meta de Marchesin.

E, quando a primeira etapa parecia que ia terminar empatada, Zeballos recebeu lançamento em velocidade, driblou a marcação e bateu para grande defesa de Armani. No rebote, o camisa 7 boquense estava atento para chutar fugindo do alcance do arqueiro riverista. Placar aberto e explosão dos torcedores que lotaram La Bombonera.

Fulminante

Na volta do intervalo, logo aos dois minutos, Zeballos voltou a ter participação determinante para os anfitriões ampliarem a dianteira. Partindo em disparada pelo lado esquerdo do ataque, o jogador deixou seu marcador pra trás e só rolou para Merentiel, de primeira, estufar as redes de Armani.

Notoriamente abalado e sem poder de reação, o River Plate parou até mesmo de criar lances esporádicos para levar perigo ao rival. Por outro lado, o Boca Juniors chegou a balançar as redes, novamente com Merentiel. Contudo, o tento foi anulado por impedimento e o triunfo por 2 a 0 se manteve até o último apito do árbitro Nicolás Ramírez.

Outros jogos da 15ª rodada do Clausura na Argentina

Sexta-feira (7/11)
Rosario Central 0x0 San Lorenzo
Sábado (8/11)
Huracán 0x2 Newell’s Old Boys
Racing 1×0 Defensa y Justicia
Talleres 1×0 Platense
Unión 0x0 Barracas Central
San Martín de San Juan 1×1 Lanús
Domingo (9/11)
Sarmiento x Instituto – 16h30
Banfield x Aldosivi – 19h20
Atlético Tucumán x Godoy Cruz – 21h30
Tigre x Estudiantes – 21h30
Segunda (10/11)
Gimnasia x Vélez Sarsfield – 17h
Deportivo Riestra x Independiente – 17h
Independiente Rivadavia x Central Córdoba – 21h15
Argentinos Juniors x Belgrano – 21h15


