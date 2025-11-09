Boca Juniors vence River Plate no Superclássico e garante volta à Libertadores

Por sua vez, do outro lado, o revés tira a chance do River ir direto para a fase de grupos da Liberta via tabela anual. Ou seja, para conseguir tal feito, precisaria ser campeão do Clausura, torneio que está a uma rodada de terminar a fase de classificação e onde ambos estão garantidos matematicamente no mata-mata.

Depois de dois anos ausente da fase de grupos da Libertadores , o Boca Juniors está garantido na edição 2026 após vencer o clássico, contra o River Plate, neste domingo (9). A saber, o marcador de 2 a 0, em duelo do Clausura na Argentina, fez a representação de La Boca assegurar a segunda posição da tabela agregada com 59 pontos.

Diferencial

Na primeira etapa, o clima que prevaleceu no duelo foi de disputas intensas e muita briga por espaço. Nesse contexto, o Boca tinha por mais tempo a posse de bola, mas o River também encontrava espaço para finalizar contra a meta de Marchesin.

E, quando a primeira etapa parecia que ia terminar empatada, Zeballos recebeu lançamento em velocidade, driblou a marcação e bateu para grande defesa de Armani. No rebote, o camisa 7 boquense estava atento para chutar fugindo do alcance do arqueiro riverista. Placar aberto e explosão dos torcedores que lotaram La Bombonera.

Fulminante

Na volta do intervalo, logo aos dois minutos, Zeballos voltou a ter participação determinante para os anfitriões ampliarem a dianteira. Partindo em disparada pelo lado esquerdo do ataque, o jogador deixou seu marcador pra trás e só rolou para Merentiel, de primeira, estufar as redes de Armani.

Notoriamente abalado e sem poder de reação, o River Plate parou até mesmo de criar lances esporádicos para levar perigo ao rival. Por outro lado, o Boca Juniors chegou a balançar as redes, novamente com Merentiel. Contudo, o tento foi anulado por impedimento e o triunfo por 2 a 0 se manteve até o último apito do árbitro Nicolás Ramírez.