Benfica sai na frente, mas termina no empate em 2 a 2 com o Casa Pia

Benfica sai na frente, mas termina no empate em 2 a 2 com o Casa PiaCom o resultado, o time de Mourinho não alcançou a esperada vice-liderança do Campeonato Português
Dia difícil para o Benfica. Jogando no Estádio da Luz, pela 11ª rodada do Campeonato Português, o time de José Mourinho empatou por 2 a 2 com o Casa Pia em uma partida com drama até o fim. Os encarnados chegaram a abrir 2 a 0, mas um gol contra de Tomás Araújo e o empate de Nhaga, nos acréscimos, transformaram o jogo em um pesadelo para o Benfica, que buscava a vice-liderança.
Com o resultado, o Benfica soma 25 pontos e chega ao quarto empate no campeonato, ocupando a 3ª posição. Já o Casa Pia, mesmo com o bom resultado, segue em 15º lugar, ainda lutando contra a zona de rebaixamento, com nove pontos conquistados.
Como foi o empate entre Benfica e Casa Pia
No primeiro tempo, o Benfica controlou completamente as ações. Mourinho montou uma equipe mais ofensiva, com Sudakov centralizado e Aursnes aberto pela esquerda. A pressão deu resultado cedo: aos 17 minutos, Pavlidis ajeitou no peito e tocou para Sudakov, que bateu com categoria e abriu o placar. Os encarnados mantiveram a posse e empurraram o adversário para o campo de defesa, mas não conseguiram ampliar antes do intervalo.
Na etapa final, o jogo parecia encaminhado. Pavlidis ampliou em cobrança de pênalti e deixou o placar em 2 a 0. Porém, o Casa Pia reagiu. Também teve pênalti, Trubin defendeu, mas no rebote Tomás Araújo marcou contra em lance inacreditável. Já nos acréscimos, o jovem Nhaga aproveitou erro defensivo e empatou, calando o Estádio da Luz. O Benfica volta a desperdiçar pontos e vê a disputa pelo título se complicar.
Os jogos da 11ª rodada do Campeonato Português
Sexta-feira (07/11)
Estoril 4×3 Arouca
Sábado (08/11)
Alverca 1×1 Rio Ave
Tondela 0x1 Vitória de Guimarães
Santa Clara 1×2 Sporting
Domingo (09/11)
AVS SAD 1×1 Gil Vicente
Famalicão 0x1 Porto
Braga 2 x 1 Moreirense
