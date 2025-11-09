Benfica sai na frente, mas termina no empate em 2 a 2 com o Casa Pia

Dia difícil para o Benfica. Jogando no Estádio da Luz, pela 11ª rodada do Campeonato Português, o time de José Mourinho empatou por 2 a 2 com o Casa Pia em uma partida com drama até o fim. Os encarnados chegaram a abrir 2 a 0, mas um gol contra de Tomás Araújo e o empate de Nhaga, nos acréscimos, transformaram o jogo em um pesadelo para o Benfica, que buscava a vice-liderança.

Com o resultado, o Benfica soma 25 pontos e chega ao quarto empate no campeonato, ocupando a 3ª posição. Já o Casa Pia, mesmo com o bom resultado, segue em 15º lugar, ainda lutando contra a zona de rebaixamento, com nove pontos conquistados.