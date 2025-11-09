Andreas Pereira desfalca o Palmeiras contra o Santos

Meio-campista leva o terceiro cartão amarelo diante do Mirassol e fica fora de clássico pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras ganhou mais um desfalque para o clássico contra o Santos, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da 13ª rodada. O meio-campista Andreas Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo, na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, e será baixa por suspensão. Sem Andreas Pereira, o Palmeiras tem poucas opções para a posição de volante. O Verdão, afinal, já não conta com Lucas Evangelista, em recuperação de cirurgia na coxa direita. Já Emiliano Martínez pode ser convocado pelo Uruguai e pode não ficar à disposição para o clássico.