Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Andreas Pereira desfalca o Palmeiras contra o Santos

Andreas Pereira desfalca o Palmeiras contra o Santos

Meio-campista leva o terceiro cartão amarelo diante do Mirassol e fica fora de clássico pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras ganhou mais um desfalque para o clássico contra o Santos, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da 13ª rodada. O meio-campista Andreas Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo, na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, e será baixa por suspensão.

Sem Andreas Pereira, o Palmeiras tem poucas opções para a posição de volante. O Verdão, afinal, já não conta com Lucas Evangelista, em recuperação de cirurgia na coxa direita. Já Emiliano Martínez pode ser convocado pelo Uruguai e pode não ficar à disposição para o clássico.

Contra o Santos, o Alviverde já não terá os atacantes Vitor Roque e Flaco López, convocados pelas Seleções Brasileira e Argentina, respectivamente. Além disso, o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Ramón Sosa estarão em ação pelo Paraguai e também serão desfalques.

Com o resultado, o Palmeiras permanece com 68 pontos ainda na liderança do Brasileirão. O Flamengo, aliás, chegou ao mesmo número de pontos após vitória sobre o Santos, mas tem uma vitória a menos. Agora, o Verdão faz clássico contra o Santos, no sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar