Abel Ferreira vê Mirassol “melhor em todos níveis” contra o Palmeiras

Técnico também evita falar sobre desempenho diante dos times do G6 do Brasileiro e lamenta desfalques para clássico contra Santos / Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Ferreira não gostou da postura do Palmeiras na derrota diante do Mirassol, neste domingo (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde mais uma vez não conseguiu se sair bem contra uma equipe do G6. Após o jogo, o treinador evitou falou sobre o tema e ainda teceu elogios do Leão Caipira, que é sensação da competição em 2025. “Só jogamos contra o G6, é isso? O que me incomoda não é perder para equipes fortes, é a forma como jogamos hoje. Eles foram melhores em todos os aspectos. Não jogamos apenas contra o G6. Ganha quem faz mais pontos. Os três pontos conquistados contra o G6 valem o mesmo que os perdidos contra qualquer outro”, disse o técnico.

Abel Ferreira, claro, elogiou o desempenho do Mirassol neste domingo e também pelo boa temporada no Campeonato Brasileiro. Além disso, chegou a comentar sobre o experiente Reinaldo. “Vocês dizem que só existem duas equipes. Eu vejo ótimas equipes no campeonato, mas algumas não são tão regulares quanto Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e o próprio Mirassol. Um dos melhores jogadores deles já foi dispensado do São Paulo e do Grêmio. Aqui, com essa camisa, ele joga leve, solto, parece um jovem de 23 anos. Já enfrentei ele no São Paulo e no Grêmio, e aqui parece que a camisa não pesa. A responsabilidade de jogar no Palmeiras é diferente. Parabenizei o treinador deles pela temporada que estão fazendo. É uma surpresa positiva neste ano. Análise do jogo e mais elogios ao Mirassol “Muito fácil explicar esse jogo. Poderia arrumar desculpas, mas foi na técnica, tática, física, estratégica. O Mirassol hoje foi muito melhor do que o Palmeiras em todos os níveis. É uma equipe que tem jogadores que estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipe, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que esta fazendo. Claro, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor”. Com o resultado, o Palmeiras, assim, permanece com 68 pontos ainda na liderança do Brasileirão. O Flamengo, aliás, chegou ao mesmo número de pontos após vitória sobre o Santos, mas tem uma vitória a menos. Agora, o Verdão faz clássico contra o Santos, no sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.