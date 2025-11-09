‘Não estávamos em um dia inspirado’, diz Dorival após derrota para o Ceará

Treinador apontou falhas do Corinthians, mas enalteceu atuação do jovem Dieguinho, que iniciou a partida como titular pela primeira vez / Crédito: Jogada 10

Jogando na Neo Química Arena, o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Ceará neste domingo (9) e ampliou a pressão sobre o elenco nesta reta final de temporada. Irritado com o desempenho, Dorival Júnior admitiu que o time está aquém do esperado, principalmente o trio ofensivo formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. “Quando você tem três jogadores como eles, você aguarda e fica na expectativa sempre positiva. Realmente, não tivemos uma produção adequada nas últimas partidas”, afirmou o técnico, visivelmente incomodado com o rendimento do setor de ataque.

‘Não existe inspiração’ “Quando você tem um volume desse como nós tivemos, tem que ter uma tranquilidade um pouco maior, de como trabalhar a bola, momentos de infiltrações, e isso infelizmente acabou não acontecendo. Não estávamos em um dia inspirado, e quando não existe essa inspiração, é natural que você queira fazer as coisas atropelando todos os processos”, analisou Dorival. Mesmo com o resultado negativo, Dorival destacou a boa atuação de Dieguinho, jovem de apenas 18 anos que recebeu a primeira oportunidade como titular. O atacante demonstrou domínio e boa leitura de jogo, se destacando principalmente na etapa final. “Apenas um ponto a se destacar: a atuação do Dieguinho, que fez a diferença. Jogador participativo, criativo e que, se tivemos algumas jogadas lúcidas no último terço de campo, foi muito em razão da participação desse garoto”, completou o treinador. Titularidade como conquista no Corinthians Dieguinho participou de oito partidas pelo time principal, mas entrando nos minutos finais. Desta vez, começou o jogo desde o apito inicial e mostrou que pode ser uma boa opção para Dorival nas próximas rodadas.