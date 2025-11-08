Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro luta contra o rebaixamento, enquanto o Glorioso busca voltar à Copa Libertadores, torneio do qual é o atual campeão

Com foco na Copa Libertadores de 2026, o Botafogo visita o Vitória, neste domingo (9), no Barradão, às 16h, pela rodada 33 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com 51 pontos, o Glorioso ocupa a sexta colocação. A Libertadores-2026 contempla os sete primeiros colocados. O Fogão estaria, portanto, na fase preliminar da competição internacional. Já o Leão peleia contra o rebaixamento. O time local é o 16º lugar, com 34 pontos.

Como chega o Vitória?

Empolgado pela vitória sobre o Internacional por 1 a 0, na última quarta-feira (5), o Vitória conseguiu, enfim, respirar fora da zona de rebaixamento, ainda que com um jogo a mais em relação ao Santos. O time, agora, precisa se afastar do perigo. Por isso, passar pelo Botafogo torna-se vital para as pretensões do Rubro-Negro.

Para o encontro do fim de semana, o técnico Jair Ventura tem problemas. Afinal, não conta com três zagueiros. Camutanga está suspenso. Halter, por motivos contratuais, não pode enfrentar o clube que o emprestou ao Leão. Por fim, Edu cumpre o protocolo de concussão ao ser substituído após uma pancada na cabeça.

Neris e Zé Marcos são as únicas opções para o setor. Se Ventura optar por um trio de zaga, será obrigado a improvisar ou a recorrer à base do clube.

Como chega o Botafogo?

O Botafogo recuperou a autoestima ao golear o Vasco por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, na última rodada. As chances de classificação para a Libertadores aumentaram. Mas o Glorioso precisa resolver esta parada o mais rápido possível, por isso, precisa engatar a segunda vitória consecutiva.