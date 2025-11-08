Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Cruz-Maltino recebe o clube gaúcho, neste sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão
Neste sábado (8), o Vasco enfrenta o Juventude, em São Januário, às 18h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem caráter decisivo, mas os objetivos são distintos. O Cruz-Maltino sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores, enquanto o time gaúcho luta para escapar do rebaixamento. No primeiro turno, deu Juventude por 2 a 0, no Alfredo Jaconi.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e já está com tudo pronto para transmitir a peleja, ao vivo, a partir de 16h30. Fillipo testou as cordas vocais durante a semana e se credenciou, assim, para assumir o microfone da narração. João Miguel Lotufo, por sua vez, contribui com os comentários, enquanto a reportagem está sob a responsabilidade do audacioso David Silva.

