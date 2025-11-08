Vasco sofre jejum de gols pela primeira vez com Diniz

Cruz-Maltino enfrenta pior defesa do campeonato e busca voltar a marcar gols / Crédito: Jogada 10

O Vasco viveu algo inédito sob o comando de Fernando Diniz. Afinal, pela primeira vez desde a chegada do treinador, o Cruz-Maltino passou em branco dois jogos consecutivos. Buscando dar fim à seca de gols, o Gigante da Colina encara o Juventude, dono da pior defesa do campeonato, neste sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão. Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco cresceu ofensivamente e se tornou dono de um dos melhores ataques do país, em pé de igualdade com Palmeiras e Flamengo. Contudo, nos últimos dois jogos encontrou dificuldades e perdeu para São Paulo (2 a 0) e Botafogo (3 a 0), dois confrontos diretos na briga por vaga na Libertadores.