Vasco sofre jejum de gols pela primeira vez com Diniz

Vasco sofre jejum de gols pela primeira vez com DinizCruz-Maltino enfrenta pior defesa do campeonato e busca voltar a marcar gols
O Vasco viveu algo inédito sob o comando de Fernando Diniz. Afinal, pela primeira vez desde a chegada do treinador, o Cruz-Maltino passou em branco dois jogos consecutivos. Buscando dar fim à seca de gols, o Gigante da Colina encara o Juventude, dono da pior defesa do campeonato, neste sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão.
Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco cresceu ofensivamente e se tornou dono de um dos melhores ataques do país, em pé de igualdade com Palmeiras e Flamengo. Contudo, nos últimos dois jogos encontrou dificuldades e perdeu para São Paulo (2 a 0) e Botafogo (3 a 0), dois confrontos diretos na briga por vaga na Libertadores.
Após a vitória no clássico contra o Fluminense, o Vasco entrou na briga por vaga na Libertadores. Contudo, as derrotas para São Paulo e Botafogo deixaram dúvidas. Agora, diante do Juventude, dono da pior defesa do Brasileirão, os comandados de Fernando Diniz terão que encerrar a seca de gols. A meta é vencer para voltar para a disputa.
No Brasileirão, o Vasco tem o quarto melhor ataque com 49 gols marcados. Já o Juventude, por sua vez, sofreu 58 gols, além de ter feito apenas 26 — sendo, portanto, dono do segundo pior ataque. Dessa forma, com esses contrastes, as equipes duelam em São Januário com objetivos bem distintos para a reta final da temporada.
