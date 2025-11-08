Torcida do Internacional protesta após empate com o Bahia

Torcida do Internacional protesta após empate com o BahiaConfusão marcou a saída dos adeptos Colorados do estádio, com gritos contra o presidente, o técnico Ramón Díaz e o elenco
O clima foi de tensão no Beira-Rio após o empate do Internacional com o Bahia em 2 a 2, na noite deste sábado (08/11), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Irritada com o desempenho da equipe e com a situação na tabela, a torcida colorada protestou contra a direção e os jogadores logo após o apito final.
O presidente Alessandro Barcellos foi o principal alvo das manifestações no pátio do estádio. Em meio a gritos de ofensa e pedidos de renúncia, os torcedores cobraram respostas da gestão e criticaram o momento do clube. O técnico Ramón Díaz também foi hostilizado.
protesto da torcida do inter pic.twitter.com/pn47bAEotg
— out of context brasileirão (@oocbrsao) November 9, 2025
Entre as reclamações, era possível ouvir frases como “time que não chuta a gol”, “presidente, não pode se esconder” e “devolvam o Inter”. Em coro, parte da torcida gritava.
“Vergonha! Time sem vergonha!”
O Batalhão de Choque da Brigada Militar foi acionado para conter os ânimos e dispersar a aglomeração. Contudo, não houve registro de prisões nem de feridos.
Assim, com o resultado, o Inter permanece em 15º lugar, com 37 pontos, a quatro da zona de rebaixamento, antes dos jogos de Santos e Vitória neste domingo. O time volta a campo no dia 20 de novembro, após a Data Fifa, para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão.