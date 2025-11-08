Torcida do Internacional protesta após empate com o Bahia

Confusão marcou a saída dos adeptos Colorados do estádio, com gritos contra o presidente, o técnico Ramón Díaz e o elenco

O clima foi de tensão no Beira-Rio após o empate do Internacional com o Bahia em 2 a 2, na noite deste sábado (08/11), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Irritada com o desempenho da equipe e com a situação na tabela, a torcida colorada protestou contra a direção e os jogadores logo após o apito final.

O presidente Alessandro Barcellos foi o principal alvo das manifestações no pátio do estádio. Em meio a gritos de ofensa e pedidos de renúncia, os torcedores cobraram respostas da gestão e criticaram o momento do clube. O técnico Ramón Díaz também foi hostilizado.