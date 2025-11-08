Sunderland, na raça, arranca empate diante do líder Arsenal

Sunderland, na raça, arranca empate diante do líder ArsenalGol aos 48 minutos do segundo tempo e milagre do goleiro local impedem a vitória do líder isolado do Campeonato Inglês
O Arsenal não tomou conhecimento da sensação do Campeonato Inglês. No entanto, não conseguiu derrotar o Sunderland, que buscou um empate por 2 a 2, nos minutos finais, neste sábado (8), pela rodada 11. A bola rolou, aliás, no Stadium of Light, em Sunderland. Com o resultado, os Gunners, líderes isolados, vão, então, para 26 pontos, deixando o City, segundo lugar, com 19 e um jogo a menos., Os Black Cats ficam na terceira colocação, com 19.
Na próxima jornada desta edição da Premier League, no dia 23, o bicho, enfim, vai pegar. Afinal, o Arsenal tem o clássico londrino contra o Tottenham pela frente. Já o Sunderland sai para enfrentar o Fulham, no dia 22, também na capital inglesa, no Craven Cottage.
O Sunderland saiu na frente, aos 35 minutos da primeira etapa, quando o goleiro Roefs tentou uma ligação direta. Isidor escorou de cabeça para o zagueiro Ballard dominar na área e acertar um porrete no gol do Arsenal.
Os Gunners chegaram à igualdade na etapa final. Aos oito minutos, Rice ganhou a jogada e tocou para Eze, que repassou para Saka finalizar lá dentro.
Aos 28, a virada do Arsenal. Após boa troca de passes, Trossard chutou com força e meteu a bola no local de repouso da coruja. Mas o Sunderland não se rendeu. Aos 48, Brobbey ganhou de Magalhães e rompeu os portões da cidadela londrina. Em seguida, o goleiro Roefs evitou a vitória dos Gunners. Na raça, os Black Cats seguem com uma campanha de encher os olhos.
Campeonato Inglês – Rodada 11
Sábado – 8/11
Tottenham 2 x 2 Manchester United
Everton 2 x 0 Fulham
West Ham 3 x 2 Burnley
Sunderland 2 x 2 Arsenal
17h – Chelsea x Wolverhampton
Domingo – 9/11
11h – Aston Vila x Bournemouth
11h Brentford x Newcastle
11h – Crystal Palace x Brighton
11h – Nottingham Forest x Leeds United
13h30 – Manchester City x Liverpool