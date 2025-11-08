Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sunderland, na raça, arranca empate diante do líder Arsenal

Gol aos 48 minutos do segundo tempo e milagre do goleiro local impedem a vitória do líder isolado do Campeonato Inglês
O Arsenal não tomou conhecimento da sensação do Campeonato Inglês. No entanto, não conseguiu derrotar o Sunderland, que buscou um empate por 2 a 2, nos minutos finais, neste sábado (8), pela rodada 11. A bola rolou, aliás, no  Stadium of Light, em Sunderland. Com o resultado, os Gunners, líderes isolados, vão, então, para 26 pontos, deixando o City, segundo lugar, com 19 e um jogo a menos., Os Black Cats ficam na terceira colocação, com 19.

Na próxima jornada desta edição da Premier League, no dia 23, o bicho, enfim, vai pegar. Afinal, o Arsenal tem o clássico londrino contra o Tottenham pela frente. Já o Sunderland sai para enfrentar o Fulham, no dia 22, também na capital inglesa, no Craven Cottage.

O Sunderland saiu na frente, aos 35 minutos da primeira etapa, quando o goleiro Roefs tentou uma ligação direta. Isidor escorou de cabeça para o zagueiro Ballard dominar na área e acertar um porrete no gol do Arsenal.

Os Gunners chegaram à igualdade na etapa final. Aos oito minutos, Rice ganhou a jogada e tocou para Eze, que repassou para Saka finalizar lá dentro.

Aos 28, a virada do Arsenal. Após boa troca de passes, Trossard chutou com força e meteu a bola no local de repouso da coruja. Mas o Sunderland não se rendeu. Aos 48, Brobbey ganhou de Magalhães e rompeu os portões da cidadela londrina. Em seguida, o goleiro Roefs evitou a vitória dos Gunners. Na raça, os Black Cats seguem com uma campanha de encher os olhos.

Campeonato Inglês – Rodada 11

Sábado – 8/11

Tottenham 2 x 2 Manchester United
Everton 2 x 0 Fulham
West Ham 3 x 2 Burnley
Sunderland 2 x 2 Arsenal
17h – Chelsea x Wolverhampton

Domingo – 9/11

11h – Aston Vila x Bournemouth
11h Brentford x Newcastle
11h – Crystal Palace x Brighton
11h – Nottingham Forest x Leeds United
13h30 – Manchester City x Liverpool

