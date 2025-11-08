Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sport x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Enquanto Sport pode ter o seu rebaixamento decretado nesta rodada, o Atlético Mineiro tenta manter a boa fase, neste sábado, na Ilha do Retiro
Em momentos diferentes na temporada, Sport e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado (8), às 16h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Enquanto o Galo tenta manter a boa fase nesta reta final de 2025, principalmente de olho na final da Copa Sul-Americana, o Leão pode ter o seu rebaixamento para a Série B decretado neste fim de semana.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, já está de prontidão para acompanhar a peleja, ao vivo, a partir de 14h30. Eduardo Rizzati narra o encontro entre pernambucanos e mineiros. Leide Marques não passa frio, pois, nos comentários, está sempre coberta de razão. Raphael Almeida, nas reportagens, completa este trio de ouro do jornalismo esportivo.

