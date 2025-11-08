Scarpa celebra virada do Atlético em cima do Sport: ”Vivendo um momento diferente”

Substituições no segundo tempo garantem vitória fora de casa e fortalecem o Galo antes da final da Sul-Americana

Autor de uma boa atuação, o meia Gustavo Scarpa, que entrou no lugar de Fausto Vera, celebrou o resultado e destacou o momento positivo vivido pelo grupo.

O Atlético conquistou uma virada marcante ao vencer o Sport por 4 a 2, neste sábado (08/11) , na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sair perdendo por 2 a 0, o time reagiu com força no segundo tempo e garantiu a primeira vitória fora de casa sob o comando de Jorge Sampaoli.

“Importante. Mostra que estamos vivendo um momento um pouco diferente. Resultados positivos estão acontecendo com uma frequência maior”, afirmou o camisa 10, logo após o apito final.

Scarpa também ressaltou que a virada serve como combustível para a sequência da temporada. Especialmente para a final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 22 de novembro.

“Acho extremamente importante esta virada para que estejamos mais preparados ainda para a decisão do dia 22. Estes três pontos foram importantes para deixarmos de lado esta briga contra o rebaixamento”, completou.

Assim, com 43 pontos, o Galo praticamente afasta o risco de rebaixamento e ganha confiança para buscar uma melhor colocação na tabela. O próximo desafio será na quarta-feira (12/11), diante do Fortaleza, às 20h30, na Arena MRV, em partida adiada da 16ª rodada do Brasileirão.