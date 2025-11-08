São Paulo x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Neste sábado (08/11), o São Paulo encara o RB Bragantino, às 21h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista é o oitavo colocado, com 45 pontos e vem de três jogos sem perder, sendo o empate em 2 a 2 contra o Flamengo, sua partida mais recente. Contudo, a equipe de Hernán Crespo precisa somar pontos para ingressar no G7. Em contrapartida, o Massa Bruta encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas, após vencer o Corinthians por 2 a 1, em seus domínios. Agora quer se afastar de vez do Z4 e sonhar com uma vaga na Pré-Libertadores.

A Voz do Esporte, como de praxe, vai acompanhar cada detalhe do prélio, ao vivo, a partir de 19h30. Diego Mazur narra com o auxílio luxuoso de Thiago Hugolini nos comentários e do intrépido Will Ferreira nas reportagens.