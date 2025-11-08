Santos x São Paulo, pelo Sub-20: onde assistir e escalações

Santos x São Paulo, pelo Sub-20: onde assistir e escalaçõesPeixe e Tricolor começam a decisão do Campeonato Paulista Sub-20 na Vila Belmiro, após passarem por Palmeiras e Guarani
Vai começar a grande decisão do Campeonato Paulista Sub-20! Na noite deste domingo, às 20h30, Santos e São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro, no primeiro jogo da final do torneio.
Nas semifinais, o Peixe empatou duas vezes em 2 a 2 com o Palmeiras e conseguiu a classificação nos pênaltis, na Arena Barueri. Já o Tricolor passou pelo Guarani, com vitórias por 2 a 1, em Cotia, e 2 a 0 fora de casa.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelos canais do YouTube Ulisses TV e TNT Sports.
Como chega o Santos
Depois da grande classificação contra o Palmeiras, os Meninos da Vila tiveram tempo para descansar e trabalhar. Afinal, sem disputar nenhum outro torneio, o Peixe realizou sua última partida no jogo de volta da semifinal, que aconteceu no dia 24 de outubro. Com isso, o treinador Vinícius Marques aproveitou para preparar o seu time da melhor maneira possível. O comandante alvinegro não conta com Vinícius Lira, expulso no último jogo.
Como chega o São Paulo
Ao contrário do adversário, o Tricolor não teve descanso desde que passou pelo Guarani. Isso porque a equipe segue viva na Copa do Brasil Sub-20, na qual eliminou o Grêmio nesta semana. O treinador Allan Barcelos viu como positivo o fato de o time estar atuando cada vez mais em partidas decisivas, mesmo que com pouco tempo de descanso.
SANTOS X SÃO PAULO
Data e horário: 09/11/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
SANTOS: Rodrigo Falcão; JP Chermont, Contreras, João Ananias e Gustavo Assis; Kenay, Gustavo Henrique, Pepê Fermino e Enzo Boer; Bernardo e Mateux Xavier. Técnico: Vinicius Marques.
SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney e Pedro Ferreira (Bezerra, 27/2); Lucca, Paulinho e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcelos.