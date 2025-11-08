Sampaoli elogia reação do Atlético e explica rodízio: ”Todos se sentirem importante”

Treinador explica mudanças no time, admite surpresa com gol do adversário e destaca entrada de titulares como fator decisivo no Galo / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG conquistou uma importante vitória por 4 a 2 de virada sobre o Sport, neste sábado (08/11), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli optou por uma formação mista, poupando alguns titulares, mas viu a equipe reagir na etapa final com as entradas de Hulk, Dudu, Arana e Gustavo Scarpa, que mudaram o rumo da partida. Após o jogo, o treinador explicou o motivo do rodízio. Além disso, destacou a importância de manter todo o elenco preparado para a sequência da temporada, que inclui a decisão da Copa Sul-Americana no fim do mês.

“Estamos buscando ter todo mundo pronto para qualquer acontecimento. O que aconteça esteja preparado para jogar. Então por isso a rotação, para que todo mundo se sinta importante”, afirmou o técnico argentino. Mesmo com um bom início, o Galo acabou surpreendido pelo gol do Sport, que abriu o placar e chegou a ampliar antes da virada atleticana. Sampaoli reconheceu que o gol sofrido no primeiro tempo foi um baque para o time. “O primeiro gol foi um golpe, porque antes do gol do Sport, tínhamos três chances muito claras de gol, claríssimas. Se a gente saísse em vantagem, talvez modificávamos o rumo da partida. Mas é futebol, e a verdade é que me surpreendeu, porque Sport não havia chegado praticamente, e converteu um gol”, analisou. Sampaoli coloca titulares e Atlético vence Na segunda etapa, o técnico promoveu mudanças táticas e reforçou as jogadas pelos lados do campo, fator que, segundo ele, foi determinante para a virada.