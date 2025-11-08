Sabino lamenta lesões e diz que São Paulo precisa “fechar o bico e trabalhar”

Em entrevista ao SporTV, Sabino destacou o número elevado de lesões no elenco tricolor, fator que tem atrapalhado o planejamento da comissão técnica nesta reta final de temporada.

O zagueiro Sabino deixou o gramado da Vila Belmiro bastante frustrado após a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o RB Bragantino , neste sábado (08/11), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor admitiu o incômodo com o resultado e falou sobre os problemas que o time tem enfrentado nas últimas semanas.

“Nós lamentamos todas as lesões, mas foge do nosso controle, ninguém quer se machucar, ninguém está aqui para se machucar. Nosso corpo é isso, futebol é isso, a quantidade de jogos força isso, mas temos elenco para suprir. Lamentamos tantos desfalques, mas temos que nos concentrar no que está no nosso controle, no nosso alcance. Isso, infelizmente, não está”, afirmou o zagueiro.

O defensor também comentou sobre o fato de o São Paulo estar mandando seus jogos na Vila Belmiro, já que o Morumbis está cedido para uma sequência de shows em novembro. Apesar de reconhecer a diferença, ele evitou usar o fator casa como justificativa.

“Isso é nítido, o Morumbis é nossa casa, mas não podemos usar isso como desculpa. Aqui está nossa torcida, compareceu, nos apoiou. Infelizmente, não conseguimos a vitória. É fechar o biquinho, trabalhar e fazer um belo jogo na próxima partida”, completou.

O São Paulo volta a campo no dia 20 de novembro, às 19h30, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, em clássico válido pela 34ª rodada do Brasileirão.