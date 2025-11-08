Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Richarlison marca, mas Tottenham cede empate ao Manchester United

Brasileiro marcou aos 46 minutos do segundo tempo, mas Spurs, mesmo com um a mais, sofreu o empate aos 51
Em jogo emocionante e de reviravoltas, Tottenham e Manchester United empataram por 2 a 2, neste sábado (8), em Londres, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Afinal, os Red Devils saíram na frente com Bryan Mbeumo, sofreu a virada na reta final com gols de Matthys Tel e Richarlison, mas buscou a igualdade, com um a menos, nos acréscimos, com Matthijs De Ligt.

Com o empate, o Tottenham permaneceu em terceiro lugar, agora com 18 pontos, mas ainda pode perder posições. Já o Manchester United, por outro lado, ficou em sétimo, com a mesma pontuação. Os Spurs voltam a campo no próximo dia 23, contra o Arsenal, às 13h30 (de Brasília), fora de casa, enquanto os Red Devils recebem o Everton, dia 24, às 17h, no Old Trafford.

O jogo começou bastante intenso nas disputas no meio-campo. Dessa forma, as equipes não conseguiram criar muitas chances nos primeiros 15 minutos. A estratégia do Manchester United deu certo, conseguindo neutralizar o Tottenham. Assim, os visitantes foram superiores e saíram na frente do placar aos 32 minutos, com gol de Bryan Mbeumo.

Na etapa final, o Manchester United conseguiu sustentar a vantagem até a reta final, quando o Tottenham reagiu. Em contra-ataque, Mathys Tel empatou aos 38 minutos. Os Spurs cresceram e ficaram com um a mais após a lesão de Benjamin Sesko, aos 42. Assim, os Red Devils ficaram com um a menos, pois já tinham realizado as cinco mudanças. Dessa forma, Richarlison encerrou a seca de dez jogos e marcou o gol da virada, aos 41.

Contudo, quando tudo indicava a vitória do Tottenham, veio o balde de água fria. Afinal, após cobrança de escanteio, com direito ao goleiro na área, Matthijs De Ligt desviou na segunda trave e empatou aos 51 minutos. No lance, o goleiro Vicario chegou a tocar na bola, no entanto, não evitou o gol de empate do Manchester United.

Jogos da 11ª rodada:

Sábado (8/11)
Tottenham 2×2 Manchester United
Everton x Fulham – 12h
West Ham x Burnley – 12h
Sunderland x Arsenal – 14h30
Chelsea x Wolverhampton – 17h

Domingo (9/11)
Crystal Palace x Brighton – 11h
Aston Villa x Bournemouth – 11h
Brentford x Newcastle – 11h
Nottingham Forest x Leeds – 11h
Manchester City x Liverpool – 13h30

