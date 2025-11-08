Richarlison marca, mas Tottenham cede empate ao Manchester United

Richarlison marca, mas Tottenham cede empate ao Manchester UnitedBrasileiro marcou aos 46 minutos do segundo tempo, mas Spurs, mesmo com um a mais, sofreu o empate aos 51
Em jogo emocionante e de reviravoltas, Tottenham e Manchester United empataram por 2 a 2, neste sábado (8), em Londres, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Afinal, os Red Devils saíram na frente com Bryan Mbeumo, sofreu a virada na reta final com gols de Matthys Tel e Richarlison, mas buscou a igualdade, com um a menos, nos acréscimos, com Matthijs De Ligt.
Com o empate, o Tottenham permaneceu em terceiro lugar, agora com 18 pontos, mas ainda pode perder posições. Já o Manchester United, por outro lado, ficou em sétimo, com a mesma pontuação. Os Spurs voltam a campo no próximo dia 23, contra o Arsenal, às 13h30 (de Brasília), fora de casa, enquanto os Red Devils recebem o Everton, dia 24, às 17h, no Old Trafford.
O jogo começou bastante intenso nas disputas no meio-campo. Dessa forma, as equipes não conseguiram criar muitas chances nos primeiros 15 minutos. A estratégia do Manchester United deu certo, conseguindo neutralizar o Tottenham. Assim, os visitantes foram superiores e saíram na frente do placar aos 32 minutos, com gol de Bryan Mbeumo.
Na etapa final, o Manchester United conseguiu sustentar a vantagem até a reta final, quando o Tottenham reagiu. Em contra-ataque, Mathys Tel empatou aos 38 minutos. Os Spurs cresceram e ficaram com um a mais após a lesão de Benjamin Sesko, aos 42. Assim, os Red Devils ficaram com um a menos, pois já tinham realizado as cinco mudanças. Dessa forma, Richarlison encerrou a seca de dez jogos e marcou o gol da virada, aos 41.
Contudo, quando tudo indicava a vitória do Tottenham, veio o balde de água fria. Afinal, após cobrança de escanteio, com direito ao goleiro na área, Matthijs De Ligt desviou na segunda trave e empatou aos 51 minutos. No lance, o goleiro Vicario chegou a tocar na bola, no entanto, não evitou o gol de empate do Manchester United.
Jogos da 11ª rodada:
Sábado (8/11)
Tottenham 2×2 Manchester United
Everton x Fulham – 12h
West Ham x Burnley – 12h
Sunderland x Arsenal – 14h30
Chelsea x Wolverhampton – 17h
Domingo (9/11)
Crystal Palace x Brighton – 11h
Aston Villa x Bournemouth – 11h
Brentford x Newcastle – 11h
Nottingham Forest x Leeds – 11h
Manchester City x Liverpool – 13h30
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.