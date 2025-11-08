RB Bragantino bate o São Paulo na Vila e vence a segunda seguida no Brasileiro

RB Bragantino bate o São Paulo na Vila e vence a segunda seguida no BrasileiroCom gol de Jhon Jhon no segundo tempo, Massa Bruta bate o Tricolor e embola briga por uma vaga na próxima Libertadores
O RB Bragantino surpreendeu e venceu o São Paulo por 1 a 0, neste sábado (08/11), na Vila Belmiro, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Massa Bruta foi marcado por Jhon Jhon, de pênalti, já no segundo tempo, em uma partida marcada por muita transpiração e pouca inspiração. O Tricolor Paulista, por outro lado, sofreu mais uma derrota em casa e se complicou na briga por uma vaga na Libertadores.
Com o resultado, o São Paulo segue na oitava colocação, com 45 pontos, . Contudo, perdeu a chance de cortar a distância para o G7 nesta rodada. Já o RB Bragantino subiu para a 11° posição, com 42 pontos e entrou de vez na briga por uma vaga na próxima Libertadores.
Primeiro tempo agitado
Teve de tudo na primeira etapa, menos o gol. O RB Bragantino começou melhor e logo aos 10 minutos viu Sant’Anna criar boa chance em jogada individual, em chute da entrada da área que passou perto da trave do goleiro Rafael. O São Paulo, aos poucos, passou a encaixar as movimentações de ataque e assustar a defesa do Bragantino. Primeiro, aos 16, com Luciano, que assustou Cleiton em arremate perigoso. Aos 21 foi a vez de Lucas chutar perto da trave e arrancar o grito do torcedor. Entretanto, a principal chance ocorreu aos 27, quando o chute desviado de Bobadilla só parou na ótima defesa do goleiro adversário. Contudo, as duas equipes foram para o intervalo sem mexer no placar.
Segundo tempo
A etapa final, ao contrário do primeiro tempo, começou mais devagar. A primeira chance foi do RB Bragantino aos 8 minutos, após Gustavinho desviar de cabeça e Lucas Barbosa se esticar inteiro, mas não alcançar a bola, que foi para a linha de fundo. Entretanto, a partida perdeu emoção e as grandes oportunidades começaram a ficar raras. Após um longo tempo sem emoção, o Massa Bruta chegou a abrir o placar aos 29 minutos. Após cruzamento, Lucas Barbosa foi derrubado por Enzo Díaz dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Jhon Jhon deslocou Rafael e fez 1 a 0. Na reta final, o São Paulo ainda tentou pressionar em busca do empate e teve chances com Luciano, mas em vão. Assim, a equipe de Bragança Paulista voltou da Baixada Santista com três pontos importantes no Brasileirão.
SÃO PAULO 0X1 RB BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
Data e horário: 08/11/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Gol: Jhon Jhon, 29’/2ºT (0-1);
SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco (Rigoni, 32’/2ºT), Arboleda e Sabino; Maik (Mailton, 18’/2ºT), Luiz Gustavo (Alisson, 18’/2ºT), Bobadilla e Lucas Moura (Tapia, intervalo) e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo
RB BRAGANTINO: Cleiton; Agustín Santanna (Hurtado, 18’/2ºT), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon (Praxedes, 41’/2ºT); Lucas Barbosa (Guilherme Lopes, 41’/2ºT), Gustavinho (Gustavo Marques, 32’/2ºT) e Isidro Pitta (Thiago Borbas, 32’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Cartões Amarelos: Enzo Díaz (SP); Pedro Henrique (RBB)